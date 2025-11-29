Nieve, lluvia y frío esperan a algunos viajeros en el fin de semana de Acción de Gracias

La nieve y las bajas temperaturas en Estados Unidos ya han recibido a algunos viajeros del Día de Acción de Gracias y se espera que haya mucho más en camino este fin de semana festivo, con advertencias de tormenta invernal el sábado en gran parte del norte del país.

Las advertencias y avisos de tormenta se extendieron desde Montana hasta Nueva York, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperaba que la nieve comenzara el viernes y durara hasta bien entrado el fin de semana en algunas áreas, siendo Iowa e Illinois las más afectadas. Se espera que caigan de 15 centímetros (6 pulgadas) a 30 cm (1 pie) o más de nieve en gran parte del centro-oeste de Illinois desde la noche del viernes hasta la noche del sábado.

Hasta ahora, las condiciones pronosticadas no cumplen con los criterios de advertencia de ventisca, dijeron los meteorólogos: vientos de al menos 56 km/h (35 mph), visibilidades de menos de 400 metros (un cuarto de milla) y que duren más de tres horas.

Una tormenta que ya había traído nieve a partes de los estados de las Llanuras del norte y la región de los Grandes Lagos continuó el viernes. Se esperaban acumulaciones de nieve de al menos 30 cm (1 pie) al final de la tormenta, particularmente a sotavento del lago Superior a través del norte de la Península Inferior de Michigan y a sotavento de los lagos Erie y Ontario, informó el servicio meteorológico. En las áreas del centro del estado de Nueva York podrían acumularse hasta 30 cm (1 pie) de nieve; lo mismo en partes de Iowa, Illinois, Wisconsin y Michigan el sábado, según el servicio meteorológico.

El servicio meteorológico advirtió sobre condiciones de conducción altamente peligrosas en el este de Iowa y el noroeste de Illinois desde la tarde del viernes hasta la medianoche.

En el noroeste del Pacífico y las Montañas Rocosas, se esperaba una combinación de nieve y lluvia el viernes. Para el sábado, la nieve disminuirá en las Montañas Rocosas y las Llanuras del norte, pero continuará hacia el Medio Oeste.

Hacia el sur, se pronostican tormentas, algunas de ellas intensas, con posibles inundaciones repentinas el sábado en la costa occidental del Golfo.

Las temperaturas estaban muy por debajo del promedio en el oriente y centro del país, con mínimas de entre -6 y -1 grados Centígrados (entre 20 y 30 Fahrenheit) en la región central; entre -1 y -4 °C (30 y 40 °F) en Nueva Inglaterra y las áreas del Atlántico Medio, y entre -1 y 10 °C (40 y 50 °F) en el sureste.

El clima nevado en el Día de Acción de Gracias provocó varios accidentes de vehículos en el oeste de Michigan.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.