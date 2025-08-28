Un estudio revela qué empleos corren mayor riesgo de ser reemplazados por la IA

Mediante un nuevo reporte, un grupo de investigadores identificó los trabajos y trabajadores con mayor riesgo de ser sustituidos por la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos.

Según el estudio realizado por economistas de Stanford, las áreas más afectadas ya incluyen a desarrolladores de software y empleados de servicio al cliente, ya que sus funciones pueden ser replicadas con mayor facilidad en comparación con otras profesiones.

La investigación, elaborada por Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar y Ruyu Chen, también advirtió que los jóvenes de entre 20 y 25 años son el grupo más vulnerable, debido a que la IA puede simular con rapidez el tipo de “aprendizaje de libro” adquirido en la universidad.

De acuerdo con el informe, el crecimiento del empleo para los jóvenes cayó un 6 % entre 2022 y julio de 2025 en las ocupaciones más expuestas a la IA, frente a un aumento de entre 6 % y 9 % entre los trabajadores de mayor edad.

La IA impacta con más fuerza a los jóvenes en sus veintes, según economistas ( AFP/Getty )

El economista Erik Brynjolfsson explicó a CBS MoneyWatch: “Estos grandes modelos de lenguaje se entrenan con libros, artículos y material escrito disponible en internet y en otros lugares.

Ese es el tipo de aprendizaje de libro que muchas personas reciben en la universidad antes de entrar al mercado laboral, por lo que existe una gran superposición con el conocimiento que tienen los jóvenes”.

Los investigadores señalaron que el crecimiento del empleo se registra en los campos donde la IA se utiliza de forma complementaria, es decir, cuando apoya a los trabajadores en sus funciones en lugar de sustituirlos por completo.

Además, en otro estudio publicado por Microsoft en julio también se enumeró las ocupaciones con mayor y menor riesgo de ser reemplazadas por la inteligencia artificial.

Los intérpretes, traductores, historiadores, auxiliares de pasajeros y representantes de ventas figuran entre los empleos más amenazados por la IA.

En contraste, trabajos de carácter físicamente exigente o altamente especializados, como los de operadores de dragas, encargados de puentes y esclusas, y operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua, fueron considerados los más seguros frente a la inteligencia artificial.

Ese mismo mes, otro informe señaló que solo en julio la creciente adopción de tecnologías de IA generativa por parte de empleadores privados provocó la pérdida de más de 10.000 empleos.

Las listas elaboradas por Microsoft pueden verse a continuación:

Los 40 empleos más afectados por la IA generativa:

Intérpretes y traductores Historiadores Auxiliares de pasajeros (aerolíneas, trenes, autobuses) Representantes de ventas de servicios Escritores y autores Representantes de atención al cliente Programadores de herramientas CNC Operadores telefónicos Agentes de boletos y empleados de agencias de viaje Locutores y presentadores de radio Empleados de corretaje Educadores en gestión agrícola y del hogar Telemarketers Conserjes Politólogos Analistas de noticias, reporteros, periodistas Matemáticos Redactores técnicos Correctores y editores Anfitriones y anfitrionas (restaurantes, eventos) Editores Docentes de negocios en educación superior Especialistas en relaciones públicas Demostradores y promotores de productos Agentes de ventas de publicidad Oficiales de cuentas nuevas en bancos Asistentes estadísticos Empleados de mostrador y servicios de alquiler Científicos de datos Asesores financieros personales Archiveros Docentes de economía en educación superior Desarrolladores web Analistas de gestión Geógrafos Modelos Analistas de investigación de mercados Operadores de telecomunicaciones de seguridad pública (911, emergencias) Telefonistas Docentes de bibliotecología en educación superior

Los 10 empleos menos afectados por la IA generativa: