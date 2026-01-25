Cómo usan los estadounidenses la IA en el trabajo, según nueva encuesta de Gallup

Los trabajadores estadounidenses han adoptado la inteligencia artificial en sus vidas laborales a un ritmo notable en los últimos años, según una nueva encuesta.

Aproximadamente el 12% de los adultos empleados dicen que usan la IA diariamente en su trabajo, de acuerdo con una encuesta de la Fuerza Laboral de Gallup realizada el pasado otoño a más de 22.000 trabajadores en Estados Unidos.

La encuesta encontró que aproximadamente una cuarta parte afirma que usa la IA al menos con frecuencia, lo que se define como al menos unas pocas veces a la semana, y casi la mitad dice que la usa al menos unas pocas veces al año. Esto se compara con el 21% que usaba la IA al menos ocasionalmente en 2023, cuando Gallup comenzó a hacer la pregunta, y señala el impacto del auge comercial generalizado que ChatGPT provocó para las herramientas de IA generativa que pueden escribir correos electrónicos y código de computadora, resumir documentos largos, crear imágenes o ayudar a responder preguntas.

Gene Walinski, asociado de tienda de Home Depot, es uno de los empleados que está adoptando la IA en el trabajo. Walinski, de 70 años, recurre a un asistente de IA en su teléfono personal aproximadamente cada hora durante su turno para poder responder mejor a preguntas sobre suministros con los que no está "100% familiarizado" en el departamento eléctrico de la tienda de la cadena en New Smyrna Beach, Florida.

"Creo que mi trabajo sufriría si no pudiera, porque habría muchos encogimientos de hombros y 'no sé' y los clientes no quieren escuchar eso", expresó Walinski.

IA en el trabajo para muchos en tecnología, finanzas y educación

Si bien el uso frecuente de la IA está en aumento entre muchos empleados, la adopción de la IA sigue siendo mayor entre aquellos que trabajan en campos relacionados con la tecnología.

Aproximadamente seis de cada 10 trabajadores de tecnología dicen que usan la IA con frecuencia, y alrededor de tres de cada 10 lo hacen diariamente.

La proporción de estadounidenses que trabajan en el sector tecnológico que dicen usar la IA diariamente o regularmente ha crecido de manera considerable desde 2023, pero hay indicios de que la adopción de la IA podría estar comenzando a estabilizarse luego de un aumento explosivo entre 2024 y 2025.

En finanzas, otro sector con alta adopción de IA, el banquero de inversiones de 28 años Andrea Tanzi afirma que usa herramientas de IA todos los días para sintetizar documentos y conjuntos de datos que de otro modo le tomarían varias horas revisar.

Tanzi, quien trabaja para Bank of America en Nueva York, dijo que también utiliza el chatbot interno de IA del banco, Erica, para ayudar con tareas administrativas.

Además, la mayoría de aquellos que trabajan en servicios profesionales, en escuelas o universidades o en educación K-12, dicen que usan la IA al menos unas pocas veces al año.

Joyce Hatzidakis, de 60 años, profesora de arte de secundaria en Riverside, California, comenzó a experimentar con chatbots de IA para ayudar a "limpiar" sus comunicaciones con los padres.

"Puedo garabatear una nota y no preocuparme por lo que digo y luego decirle qué tono quiero", comentó. "Y luego, cuando la releo, si no está del todo bien, puedo hacer que la edite de nuevo. Definitivamente estoy recibiendo menos quejas de los padres".

Otra encuesta de la Fuerza Laboral de Gallup del año pasado reveló que aproximadamente seis de cada 10 empleados que usan IA dependen de chatbots o asistencia virtual cuando recurren a herramientas de IA. Aproximadamente cuatro de cada 10 usuarios de IA en el trabajo reconocieron usar la IA para consolidar información o datos, generar ideas o aprender cosas nuevas.

Hatzidakis comenzó con ChatGPT y luego cambió a Gemini de Google cuando el distrito escolar lo hizo su herramienta oficial. Incluso lo ha usado para ayudar con cartas de recomendación porque "hay muchas maneras de decir que un niño es realmente creativo".

Beneficios y desventajas de la adopción de la IA

La industria de la IA y el gobierno de Estados Unidos están promoviendo fuertemente la adopción de la IA en lugares de trabajo y escuelas. Más personas y organizaciones necesitarán comprar estas herramientas para justificar las enormes cantidades de inversión en construir y operar sistemas de computación de IA que consumen mucha energía. Pero no todos los economistas están de acuerdo en cuánto ayudarán a aumentar la productividad o afectarán las perspectivas de empleo.

"La mayoría de los trabajadores que están más expuestos a la IA, que tienen más probabilidades de que esta interrumpa sus flujos de trabajo, para bien o para mal, tienen estas características que los hacen bastante adaptables", dijo Sam Manning, investigador en el Centro para la Gobernanza de la IA y coautor de nuevos documentos sobre los efectos de la IA en el empleo para la Institución Brookings y la Oficina Nacional de Investigación Económica.

Los trabajadores en esos puestos mayormente basados en computadoras que implican mucho uso de IA "generalmente tienen niveles más altos de educación, una gama más amplia de habilidades que pueden aplicarse a diferentes trabajos, y también tienen mayores ahorros, lo cual es útil para sobrellevar un shock de ingresos si pierden su trabajo", detalló Manning.

Por otro lado, la investigación de Manning ha identificado a unos 6,1 millones de trabajadores en Estados Unidos que están tanto altamente expuestos a la IA como menos equipados para adaptarse. Muchos están en trabajos administrativos y de oficina, aproximadamente el 86% son mujeres y son mayores y están concentrados en ciudades más pequeñas, como ciudades universitarias o capitales estatales, con menos opciones para cambiar de carrera.

"Si sus habilidades son automatizadas, tienen menos habilidades transferibles a otros trabajos y tienen menos ahorros, si es que tienen alguno, un shock de ingresos podría ser mucho más perjudicial o difícil de manejar", subrayó Manning.

A pocos trabajadores les preocupa ser reemplazados por la IA

En una encuesta por separado de la Fuerza Laboral de Gallup de 2025 se encontró que, incluso cuando el uso de la IA está aumentando, pocos empleados dijeron que era "muy" o "algo" probable que la nueva tecnología, la automatización, los robots o la IA eliminen su trabajo en los próximos cinco años. La mitad dijo que era "nada probable", pero eso ha disminuido de aproximadamente seis de cada 10 en 2023.

El reverendo Michael Bingham, pastor de la Iglesia Metodista de la Comunidad de Fe en Jacksonville, Florida, dice no estar preocupado por perder su trabajo.

Un chatbot le dio "galimatías" cuando le preguntó sobre el teólogo medieval Anselmo de Canterbury, y Bingham dijo que nunca le pedirá a una máquina "sin alma" que lo ayude a escribir sus sermones, confiando en cambio en "el poder de Dios" para ayudarlo a guiarse a través de ideas.

"No quieres una máquina, quieres un ser humano, que te tome de la mano si estás muriendo", dijo Bingham. "Y quieres saber que tu ser querido pudo tomar la mano de un ser humano amoroso que se preocupó por ellos".

El uso reportado de la IA es menos común en sectores basados en servicios, como el comercio minorista, la atención médica o la manufactura.

Home Depot no le pidió a Walinski que usara IA cuando consiguió un trabajo en la tienda el año pasado, luego de una carrera de décadas en el negocio automotriz. Pero el gigante de la mejora del hogar tampoco intentó detenerlo y él "no está en absoluto preocupado" de que la IA lo reemplace.

"La parte de la interfaz humana es realmente en lo que trabaja una tienda como la mía", dijo Walinski. "Todo se trata de las personas".

O'Brien reportó desde Providence, Rhode Island, y Sanders desde Washington.

Las encuestas trimestrales de Gallup sobre la fuerza laboral se realizaron con una muestra aleatoria de adultos de 18 años o más que trabajan a tiempo completo y parcial para organizaciones en Estados Unidos y son miembros del Panel de Gallup basado en probabilidad. La encuesta más reciente de 22.368 adultos empleados en Estados Unidos se realizó del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2025. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más o menos un punto porcentual. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.