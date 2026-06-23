El presidente de Iránviaja a Pakistán mientras equipos de EEUU e Irán ultiman un acuerdo

El presidente de Irán viajaba a Pakistán el martes para reunirse con funcionarios que han estado mediando en las negociaciones entre Teherán y Washington sobre un fin permanente de la guerra en Oriente Medio.

La visita del presidente Masoud Pezeshkian a Islamabad se produce mientras equipos técnicos trabajan en los detalles del acuerdo, tras negociaciones de alto nivel en Suiza el lunes encabezadas por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf.

Vance había dicho que las negociaciones en Suiza lograron un acuerdo para que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visiten recintos nucleares iraníes, pero el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo a periodistas en Teherán el martes que no se ha programado ninguna visita a las instalaciones que Estados Unidos bombardeó anteriormente.

El OIEA, el organismo de control nuclear de la ONU, ha entrado y salido de Irán desde la guerra de 12 días de Israel contra Irán en 2025, pero no se le ha concedido acceso a los sitios de enriquecimiento bombardeados que Estados Unidos atacó en esa guerra.

La seguridad era estricta en el área de Islamabad, donde el presidente iraní se reuniría con el presidente, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif. Es su primera visita desde que el conflicto comenzó con el ataque estadounidense e israelí contra Irán el 28 de febrero.

Pezeshkian y Sharif tenían previsto celebrar una conferencia de prensa conjunta después de sus conversaciones.

En las conversaciones iniciales, que marcan el inicio de un proceso diplomático de 60 días que busca alcanzar un acuerdo permanente para poner fin a la guerra de Irán, Irán y Estados Unidos acordaron crear una “célula de desconflicto” para abordar los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán. Estados Unidos dijo que los negociadores también discutieron “mecanismos” para garantizar que el estrecho de Ormuz, una vía fluvial clave para el tránsito de petróleo que Irán había bloqueado prácticamente durante la guerra, permanezca abierto.

Antes de sus reuniones en Pakistán, Pezeshkian advirtió que “la eficacia de las conversaciones depende del pleno compromiso con las obligaciones acordadas y su implementación precisa” .

“El progreso en este camino se medirá por la adhesión práctica a las responsabilidades aceptadas”, escribió en X. “Las declaraciones fuera del texto acordado no ayudan a avanzar las negociaciones”.

Irán sugirió que las conversaciones técnicas en curso en Suiza han llevado a la creación de grupos de negociación específicos, que incluyen aquellos centrados en el alivio de sanciones, asuntos nucleares, reconstrucción y monitoreo, según un informe de la agencia de noticias estatal IRNA.

Citando a Kazem Gharibabadi , un viceministro de Exteriores que encabeza las conversaciones técnicas, dijo que los países involucrados también formaron un mecanismo de contacto sobre los barcos que se mueven por el estrecho de Ormuz y sobre los combates en Líbano entre Israel y Hezbollah.

Sigue sin estar claro si la célula de desconflicto que se está creando será suficiente para detener los combates entre Hezbollah e Israel, que ocupa parte de Líbano e insiste en que debe mantener libertad de acción para atacar a milicianos que están lanzando ataques hacia el norte de Israel.

Los mediadores Pakistán y Qatar dijeron que la célula incluiría al gobierno libanés y “garantizaría el cumplimiento de la terminación de las operaciones militares en Líbano”, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, planteó nuevas dudas a última hora del lunes, diciendo que su ejército todavía tiene “plena libertad de acción para frustrar cualquier amenaza directa o emergente para ellos o para los residentes del norte”.

Ni Israel ni Hezbollah son signatarios del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, y Netanyahu ha prometido mantener sus fuerzas en el sur de Líbano hasta que se elimine cualquier amenaza para Israel. Hezbollah se ha negado a detener los ataques a menos que Israel se comprometa a retirarse.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo más tarde que “vamos a echarle un vistazo”, cuando se le preguntó sobre los comentarios de Netanyahu, y agregó que no diría qué medida tomaría, pero que la situación “se resolverá”.

“Soy un solucionador de problemas, resuelvo problemas muy rápido, incluso con Bibi”, dijo, usando un apodo para Netanyahu.

Por el momento, el alto el fuego renovado en Líbano, negociado el sábado, parecía resistir sin que se reportaran nuevos ataques israelíes o de Hezbollah durante la noche.

Líbano e Israel planearon otra ronda de conversaciones directas en Washington el martes, que se espera se centre en desarrollar un plan para una retirada israelí.

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Rising informó desde Bangkok. Ahmed desde Islamabad. Las periodistas de The Associated Press Abby Sewell en Beirut y Nasser Karimi en Teherán, Irán, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.