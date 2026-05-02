El nuevo director de Berkshire Hathaway encabeza la reunión anual de accionistas por primera vez

La sabiduría afable y los chistes que durante décadas fueron un sello distintivo de la reunión anual de Berkshire Hathaway cuando Warren Buffett llevaba la batuta fueron sustituidos en gran medida el sábado por detalladas conversaciones de negocios encabezadas por el nuevo director general, Greg Abel.

La asistencia disminuyó de forma significativa este año —el estadio se encontraba a apenas un poco más de la mitad de su capacidad—, pero de todas formas ninguna otra reunión corporativa se acerca a igualar las multitudes que asisten al Woodstock para capitalistas de Berkshire. Durante años, más de 40.000 personas asistían para escuchar a Buffett, actualmente de 95 años, y a su socio de larga data, Charlie Munger, quien siempre formaba parte de la diversión antes de su muerte en 2023. Buffett dejó el cargo de director general en enero, pero sigue siendo presidente del consejo e hizo algunos comentarios durante la reunión.

Los negocios de Berkshire fueron el centro de atención, pero también surgieron temas de actualidad como la guerra contra Irán y los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial.

El vicepresidente Ajit Jain señaló que Berkshire estaría dispuesta a expedir seguros para barcos que crucen el estrecho de Ormuz si el precio fuera el adecuado y la Armada de Estados Unidos los escoltara.

Jain dijo creer que hay suficiente capacidad en toda la industria aseguradora para asumir ese riesgo y que, sin duda, existe necesidad de ello porque por esa vía marítima se transporta una parte enorme del suministro mundial de petróleo.

“En resumen, depende del precio”, afirmó Jain.

Abel comentó que la guerra en Oriente Medio definitivamente está creando retos para los negocios de Berkshire porque el petróleo es un insumo fundamental, pero se mostró confiado en que los directivos encontrarán la manera de lidiar con ello.

“Pasamos muy rápidamente a cuál es la mejor solución para nuestros clientes”, manifestó.

Homenaje a las contribuciones de Buffett

La reunión del sábado comenzó con un video de homenaje a Buffett que arrancó con un clip que mostraba la ovación de pie que recibió el año pasado, luego de sorprender a los accionistas al anunciar que dejaría el cargo.

Posteriormente Abel anunció el gesto simbólico de retirar camisetas con los nombres de Buffett y Munger, las cuales colgarán de las vigas del estadio.

Buffett volvió a elogiar a Abel y dijo que se alegra de haber tomado la decisión de ascenderlo ahora.

“Es muy, muy inteligente en materia de negocios”, expresó Buffett durante una entrevista en vivo que se emitió durante la reunión. Y Abel está cerca de obtener la ciudadanía estadounidense después de haber crecido en Canadá. Lleva más de 25 años en Berkshire.

Buffett se quejó de que demasiadas personas tratan el mercado bursátil como si fuera un casino y apuestan con sus inversiones. Sostuvo que el mundo funcionaría mejor si más gente tratara bien a los demás.

“Si todo el mundo viviera según la regla de oro, sería una sociedad mucho más maravillosa”, expresó.

Facilitar la transición hacia Abel

Las señales de la transición aparecían por todo el salón de exhibiciones de 200.000 pies cuadrados, en el que las empresas de Berkshire vendían sus productos. Una caricatura de Abel practicando su deporte favorito, el hockey, ocupa un lugar central en las cajas conmemorativas de See’s Candy. En el puesto de Pilot Travel Center, fotos de Abel y Buffett están pegadas en el parabrisas de un camión con semirremolque, pero Abel está en el asiento del conductor. Y los accionistas hicieron fila para comprar una versión Squishmallow de Abel para acompañar las versiones más recientes de los populares muñecos de peluche de Buffett y Munger.

“Lamentablemente extrañamos a Warren y a Charlie y ese espectáculo que era divertido, pero para muchos de nosotros es una reunión de negocios, y todo se trata de escuchar lo que están haciendo las empresas”, señaló el inversionista Chris Bloomstran, presidente de Semper Augustus Investments Group.

Además, muchas personas viajan a Omaha principalmente para reunirse con inversionistas de valor que comparten su misma forma de pensar, que practican el enfoque que empleó Buffett, y para asistir a algunas de las conferencias y reuniones de inversión programadas en torno a la asamblea de accionistas de Berkshire.

“Realmente por eso estoy aquí; en realidad estoy aquí para hacer contactos con otras personas”, apuntó Bob Robotti, quien dirige su propia firma de inversión.

Centrarse en los negocios de Berkshire

Abel abrió la reunión con una conversación detallada sobre cómo están desempeñándose los mayores negocios de Berkshire. Ofreció una explicación minuciosa acerca del rendimiento de las aseguradoras de Berkshire, su ferrocarril BNSF, las empresas de servicios públicos y los fabricantes. Habló de cómo Berkshire está usando la inteligencia artificial “para resolver problemas en nuestras empresas”.

Pero Abel también utilizó un video manipulado digitalmente, en el que Buffett hace una pregunta sobre las perspectivas de Berkshire a largo plazo, al inicio de la sesión de preguntas y respuestas para destacar algunos de los retos cibernéticos y los riesgos que presenta la IA.

“Da miedo”, reconoció Buffett más adelante en la reunión. Por ejemplo, señaló que la IA podría crear fácilmente una versión falsa extremadamente convincente del gobernante de un país que posea armas nucleares.

Abel recalcó una y otra vez que el enfoque básico de Berkshire —que confía en los directores generales para gestionar las operaciones diarias de sus empresas— no cambiará, y que él no se sentirá presionado a gastar prematuramente los casi 400.000 millones de dólares en efectivo que tiene la compañía.

“Una de nuestras mayores fortalezas en Berkshire es la paciencia y la disciplina al asignar nuestro capital”, afirmó Abel. “No estamos ansiosos por desplegar capital en oportunidades de calidad inferior”.

Cultura perdurable en Berkshire

Los directores generales de Dairy Queen, See’s Candy, Jazwares y Brooks Running dijeron que muy poco ha cambiado desde que Abel fue ascendido, salvo que ahora reportan al director general de NetJets, Adam Johnson, quien supervisa 32 negocios minoristas y de servicios.

“Creo que esta es una cultura muy profundamente arraigada que Warren ha creado, y creo que la transición a Greg va a estar anclada en esos valores que Warren ha instaurado durante 60 años y que continuarán”, dijo el director general de Brooks, Dan Sheridan.

Durante años, Buffett siempre dijo que se divertía demasiado dirigiendo Berkshire como para retirarse alguna vez, pero una vez que se disipó el impacto de su anuncio en los minutos finales de la reunión del año pasado, los ejecutivos de la compañía coincidieron rápidamente en que este plan de transición era mejor porque Buffett aún puede estar cerca para asesorar a Abel.

“Esa es la mejor combinación ahora mismo: poder tener esa transición de liderazgo en la que Greg y Warren todavía pueden trabajar juntos”, comentó el director general de DQ, Troy Bader, mientras su personal vendía paletas Dilly Bars a los accionistas.

Empeñarse en mejorar

Se sabe que Abel es un jefe más exigente y más involucrado en el día a día de lo que Buffett fue nunca, pero lo hace retando a los directores generales de Berkshire a fortalecer sus ventajas competitivas mientras cuidan a sus clientes. Abel hace preguntas difíciles y ofrece consejos que sus directores generales valoran, pero no les dice exactamente qué hacer.

Buffett sigue siendo presidente del consejo de Berkshire y su mayor accionista, por lo que es improbable que Abel haga cambios drásticos.

Robotti dijo que el desempeño de los negocios de Berkshire debería ser mucho más importante para los accionistas que el valor del entretenimiento de las reuniones anuales.

“Mi esperanza y expectativa es que estén eligiendo a personas que sean competentes para dirigir un negocio y no necesariamente a oradores y presentadores”, expresó Robotti.

Berkshire informó el sábado por la mañana que sus ganancias más que se duplicaron en el primer trimestre hasta 10.100 millones de dólares, o 7.027 dólares por acción Clase A, a medida que creció el valor de sus inversiones y mejoró la mayoría de sus negocios.

La enorme montaña de efectivo de Berkshire sigue creciendo, y alcanzó 397.400 millones de dólares al final del primer trimestre.

La mayoría de los diversos negocios de Berkshire reportaron mejores ganancias operativas este año. La unidad de seguros, que incluye a Geico, registró una ganancia por suscripción de 1.700 millones de dólares, frente a 1.340 millones del año pasado. Las ganancias también crecieron ligeramente en la compañía ferroviaria BNSF y en las empresas de servicios públicos y manufactura de Berkshire.

Pero Abel reconoció que se necesita más mejoría, especialmente en BNSF, que está rezagado frente a la mayoría de los otros grandes ferrocarriles de carga.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.