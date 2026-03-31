El Dow sube más de 1.100 puntos y Wall Street tiene su mejor día desde la primavera pasada

Los precios de las acciones se dispararon el martes en la Bolsa de Valores de Nueva York y tuvieron su mejor jornada desde principios del año pasado, mientras la incertidumbre volvía a convertirse en esperanza en Wall Street ante un posible fin de la guerra en Irán.

El S&P 500 saltó 2,9% para su mayor ganancia desde mayo. Apenas un día antes, las preocupaciones por la guerra habían llevado al indicador a situarse más de 9% por debajo de su máximo histórico, establecido a comienzos de este año.

El Dow avanzó 2,5%, mientras que el compuesto Nasdaq subió 3,8%.

El repunte se debió en gran medida a que los mercados financieros se aferraron a un par de tenues señales de esperanza sobre un posible fin de la guerra. Los movimientos también se dieron mientras Wall Street marcaba el cierre del primer trimestre del año, un momento que puede provocar una oleada de operaciones debido a que los gestores de fondos cierran sus balances.

Analistas señalaron que el optimismo entró en los mercados durante la noche tras un reporte de The Wall Street Journal que indicó que el presidente estadounidense Donald Trump les dijo a asesores que está dispuesto a poner fin a la campaña militar de Estados Unidos contra Irán aun si el estrecho de Ormuz permanece en gran medida cerrado. El estrecho es una vía marítima angosta que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, y por él navega una quinta parte del petróleo mundial en un día típico.

Luego, los precios del petróleo dieron un giro repentino y pronunciado a la baja en las operaciones del mediodía tras un reporte noticioso desde Oriente Medio que citó al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, diciendo que el país tiene “la voluntad necesaria para poner fin a la guerra” siempre que se cumplan ciertos requisitos, incluidas “garantías para evitar una recurrencia de la agresión”.

La preocupación en Wall Street ha sido que la guerra pueda prolongarse mucho tiempo y mantener fuera de los mercados globales el petróleo y el gas natural del golfo Pérsico, lo que podría provocar un duro golpe inflacionario. Tras las posibles señales de esperanza del martes, el precio del barril de crudo Brent, el referente internacional, bajó 3,2% para cerrar en 103,97 dólares. El crudo de referencia de Estados Unidos bajó 1,5% para cerrar en 101,38 dólares.

Los precios del petróleo podrían volver a dispararse si los buques tanque que transportan crudo no pueden atravesar el estrecho con facilidad. Irán atacó un petrolero kuwaití completamente cargado en el golfo Pérsico.

Y los precios del petróleo ya han subido lo suficiente como para que la inflación en Europa se acelerara a 2,5% en marzo, comparada con el 1,9% de febrero.

En Estados Unidos, el precio de un galón de gasolina superó los 4 dólares por galón (1,05 dólares por litro) por primera vez desde 2022. Eso está apretando los presupuestos de los hogares en Estados Unidos e impidiendo el gasto en otras cosas. Las preocupaciones por los precios de los combustibles y la presión sobre los márgenes de ganancia de las empresas hicieron que el S&P 500 cerrara el martes con su peor retroceso trimestral desde el verano boreal de 2022.

La caída de 4,6% habría sido aún peor de no ser por el alivio del martes en los precios del petróleo, lo que ayudó a las acciones de compañías que tienen grandes facturas de combustible. United Airlines se disparó 8,1%, y Norwegian Cruise Line Holding subió 5,9% para recortar sus pérdidas en lo que va del año.

Las acciones tecnológicas ayudaron a impulsar el mercado, y cuatro de cada cinco acciones dentro del S&P 500 subieron. Marvell Technology se disparó 12,8% después de que Nvidia invirtiera 2.000 millones de dólares en la empresa y anunciara una alianza con ella. Nvidia subió 5,6% y fue, por sí sola, la principal fuerza que impulsó al S&P 500.

Centessa Pharmaceuticals se disparó 44% después de que Eli Lilly dijera que compraría a la empresa, que trabaja en tratamientos para la somnolencia diurna excesiva y otras afecciones neurológicas. Lilly, que pagará hasta 7.800 millones de dólares si se cumplen ciertas condiciones, subió 3,7%.

Eso ayudó a compensar una caída de 6,1% de McCormick. La empresa de especias está comprando la mayor parte del negocio de alimentos de Unilever, incluidas marcas como Hellmann’s, mediante efectivo y acciones que lo valoran en 44.800 millones de dólares.

A fin de cuentas, el S&P 500 subió 184,80 puntos hasta situarse en 6.528,52. El Dow avanzó 1.125,37 unidades para quedar en 46.341,51, y el Nasdaq ganó 795,99 puntos y cerró en 21.590,63.

También se beneficiaron de una menor presión desde el mercado de bonos, donde los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieron a caer. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,35% a 4,32%.

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Los periodistas de The Associated Press Chan Ho-him y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.