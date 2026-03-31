McCormick se combinará con Unilever, fabricante de Hellmann's, en nueva fusión de sector alimentario

La empresa de especias y condimentos McCormick anunció el martes que se combinará con la división de alimentos de Unilever, que incluye marcas como Hellmann’s y Knorr.

Las empresas del sector de alimentos envasados han tenido dificultades con la inflación y los cambios en los gustos de los consumidores en los últimos años, y han tomado medidas contundentes para revitalizar las ventas. El año pasado, tanto Keurig Dr Pepper como Kraft Heinz anunciaron planes para deshacer enormes fusiones, aunque Kraft posteriormente puso ese plan en pausa. Mars compró recientemente a Kellanova, fabricante de Cheez-It, mientras que Ferrero, fabricante de Nutella, compró WK Kellogg.

La empresa combinada mantendrá el nombre y el liderazgo de McCormick. Pero, una vez cerrada la operación, Unilever y sus accionistas poseerán el 65% del capital en circulación de la compañía por un valor de 29.100 millones de dólares. Unilever también recibiría 15.700 millones de dólares en efectivo. Mientras tanto, los accionistas de McCormick poseerán el 35,0%.

McCormick y su surtido de especias es una empresa de 15.000 millones de dólares, y el conjunto de marcas que suma desde Unilever vale miles de millones más. Las compañías indicaron que McCormick y Unilever tendrían ingresos combinados de 20.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal de 2025.

McCormick señaló que el acuerdo le dará un mejor acceso a regiones de alto crecimiento como América Latina y Asia, donde Unilever tiene una presencia amplia. También ampliará la presencia de Unilever en Norteamérica, donde McCormick tiene un perfil más sólido.

Las compañías esperan aumentar su presencia en el servicio de alimentos. Tradicionalmente, Unilever ha sido un actor más fuerte en las cocinas de los restaurantes, mientras que los productos de McCormick suelen encontrarse más en el comedor, sobre las mesas.

Las empresas combinadas afirmaron que esperan generar 600 millones de dólares en ahorros anuales de costos.

“Juntos, estaremos mejor posicionados para acelerar el crecimiento en categorías atractivas”, declaró el director ejecutivo de McCormick, Brendan Foley, en un comunicado.

Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2027, indicaron el martes las compañías, previa aprobación de accionistas y reguladores. El acuerdo excluye el negocio de alimentos de Unilever en India, Nepal y Portugal.

Unilever, con sede en Londres, se fundó hace casi un siglo cuando el fabricante neerlandés de margarina Margarine Unie se fusionó con el fabricante británico de jabón Lever Brothers. El conglomerado ahora produce decenas de marcas diferentes, entre ellas el jabón Dove, Vaseline, la mayonesa Hellmann’s, la hidratación Liquid I.V., el aerosol corporal Axe y la pasta dental Pepsodent.

En los últimos años, Unilever se ha ido alejando de los alimentos en favor de las categorías de belleza y bienestar, donde ve un mayor potencial de crecimiento.

“Para Unilever, esta transacción es otro paso decisivo para afinar nuestro portafolio y acelerar nuestra estrategia hacia categorías de alto crecimiento”, indicó el director ejecutivo de Unilever, Fernando Fernández, en un comunicado.

En 2024, Unilever anunció que escindiría su negocio de helados, que incluía las marcas Ben & Jerry’s, Magnum y Breyers. Ese negocio se convirtió en Magnum Ice Cream Co., con sede en Ámsterdam. El año pasado, Unilever vendió The Vegetarian Butcher, una marca de carne de origen vegetal, y Graze, una marca de snacks saludables.

Las ventas de alimentos de Unilever, que representan una cuarta parte de sus ventas totales, cayeron un 3% el año pasado. Muchas empresas de alimentos envasados se han visto afectadas en los últimos años a medida que los consumidores se inclinan por marcas blancas más baratas o por alimentos menos procesados.

McCormick, con sede en Hunt Valley, Maryland, ha estado ampliando su portafolio para aprovechar el creciente interés de los consumidores por sabores y salsas globales. La empresa de 137 años de antigüedad compró la división de alimentos de Reckitt Benckiser —incluidas las marcas de mostaza French’s y salsa picante Frank’s RedHot— en 2017. En 2020, compró Cholula, una marca mexicana de salsa picante.

Foley sostuvo que las especias y los sabores se han mantenido resilientes, trascendiendo la edad, la cultura, las preferencias alimentarias y los niveles de ingresos. Las ventas netas de McCormick crecieron un 2% el año pasado.

Foley señaló durante una conferencia telefónica con inversionistas que “el sabor está plenamente alineado con las prioridades actuales de salud y bienestar, ya que los consumidores se enfocan cada vez más en cocinar en casa, añadir más proteínas y productos frescos y adoptar estilos de vida más saludables”, el martes.

Las acciones de Unilever cayeron un 4% el martes por la mañana, mientras que las de McCormick retrocedieron un 6%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.