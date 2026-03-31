Autoridades federales arrestan a 4 por investigación de contratos de albergues en Nueva York

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a cuatro personas en relación con una investigación sobre una organización sin fines de lucro de Brooklyn que recibió lucrativos contratos municipales para abrir albergues para personas sin hogar en la ciudad de Nueva York, confirmó a The Associated Press una persona familiarizada con la investigación.

Los investigadores también analizan si la concejal Farah Louis y su hermana Debbie Louis, asesora de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul, aceptaron sobornos o comisiones ilegales vinculadas a la asignación de fondos municipales a la organización sin fines de lucro, según una orden de registro revisada por The Associated Press.

Las hermanas no figuraban entre las personas arrestadas el martes.

Desde 2022, la organización sin fines de lucro BHRAGS Home Care Corp. ha recibido alrededor de 200 millones de dólares en contratos municipales para operar albergues para personas sin hogar, entre ellos, algunos centros de emergencia que se abrieron en respuesta a una afluencia de migrantes.

Entre las personas arrestadas el martes estaban el presidente de BHRAGS, Jean Ronald Tirelus, y su director ejecutivo, Roberto Samedy, según el funcionario, que pidió el anonimato porque no está autorizado a hablar sobre una investigación en curso.

Edouardo St. Fort, un sargento retirado de la policía de la ciudad de Nueva York que dirigía una empresa de seguridad vinculada a BHRAGS, también está bajo custodia en Massachusetts, según los registros. Un cuarto proveedor, Miguel Jorge, estaba bajo custodia el martes, indicó el funcionario.

Un abogado que figura como representante de St. Fort no respondió a una solicitud de comentarios. El abogado de Samedy declinó hacer comentarios. Hasta el momento, la información sobre los abogados de los otros dos hombres no está disponible.

Los cuatro fueron mencionados en la orden de registro, firmada el 19 de marzo, donde se solicita información sobre BHRAGS y comunicaciones entre dicha institución y Farah y Debbie Louis.

Debbie Louis ha sido puesta en licencia, informó la oficina de la gobernadora.

Según la orden de arresto de St. Fort, el hombre está acusado formalmente de conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, soborno relacionado con programas que reciben fondos federales y violación de una ley que prohíbe los viajes interestatales para realizar actividades ilícitas.

Fort NYC Security, la empresa de seguridad dirigida por St. Fort, fungió como subcontratista de BHRAGS. Desde 2023, la ciudad ha acordado pagar más de 7 millones de dólares a esa empresa para prestar servicios de seguridad en albergues para personas sin hogar.

Registros de la contraloría de la ciudad muestran que cinco de los seis contratos adjudicados a Fort NYC Security se otorgaron con carácter de emergencia, lo que significa que la ciudad no tuvo que solicitar ofertas ni adjudicarlas al postor responsable con el precio más bajo.

Según la orden de registro, los fiscales buscan información sobre si las hermanas Louis y un tercer individuo, Edu Hermelyn, recibieron beneficios a cambio de acciones realizadas en nombre de BHRAGS.

Edu Hermelyn es el esposo de la asambleísta estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn, quien preside el Partido Demócrata de Brooklyn.

Los mensajes dejados para Farah Louis, Debbie Louis y Edu Hermelyn no tuvieron respuesta.

Un portavoz del Concejo Municipal dijo que el órgano legislativo “se toma muy en serio cualquier posible mala conducta”.

“Los neoyorquinos merecen confianza en su gobierno”, manifestó el portavoz. “Es esencial que la investigación federal avance de manera justa y expedita para llevar este asunto a una resolución”.

Un portavoz de la fiscalía federal en Brooklyn declinó hacer comentarios.

La existencia de una orden de registro no indica necesariamente que los fiscales planeen presentar cargos penales, sino únicamente que los investigadores convencieron a un juez magistrado de permitirles profundizar y confiscar pruebas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.