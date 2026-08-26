Irán advierte de veto a buques militares en Ormuz en posible acuerdo con Omán y noticias de O. Medio

Irán no permitirá que buques militares transiten por el estrecho de Ormuz en virtud del acuerdo que la República Islámica está negociando con Omán, declaró el viceministro iraní de Exteriores a la televisión estatal el martes por la noche.

Los máximos responsables diplomáticos de ambos países se reunieron para abordar la gestión del tráfico de embarcaciones comerciales en la crucial vital vía marítima, que permanece en gran medida cerrada casi seis meses después del inicio de la guerra con Irán.

Funcionarios en Tailandia dijeron que el USS Lincoln tenía programada una breve escala en el país mientras el portaaviones se prepara para reposicionarse tras un prolongado despliegue, que incluyó labores de apoyo a la guerra con Irán.

Mientras tanto, los ataques de Israel sobre Gaza continuaban, poniendo a prueba el ya frágil alto el fuego con Hamás.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra con Irán y en Oriente Medio.

Irán dice que los buques militares no pasarán por Ormuz

Irán y Omán han alcanzado un entendimiento sobre un nuevo marco para gestionar el tráfico de barcos en el estrecho de Ormuz que excluiría a los buques militares, declaró el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, a la televisión estatal el martes por la noche.

“Si el entendimiento se vuelve vinculante, no se permitirá que ningún buque militar pase por el estrecho de Ormuz. Ningún buque militar en absoluto”, manifestó Gharibabadi.

Gharibabadi no ofreció más detalles sobre el tráfico militar al tiempo que describió la ruta comercial propuesta a través del estrecho de Ormuz, vital para el transporte marítimo global.

El tráfico que entra al golfo Pérsico desde el golfo de Omán pasaría por completo por aguas iraníes, mientras que la ruta de salida discurriría por aguas iraníes y omaníes, explicó.

El gobierno de Estados Unidos comunicó a Omán que se oponía a algunas partes del acuerdo que se está negociando, incluida la gestión conjunta entre Irán y Omán de la ruta de salida del paso, que es crucial para los suministros mundiales de petróleo y gas natural.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó la semana pasada con bombardear Omán si “se interpone”.

Israel lanza un ataque letal en Gaza, según funcionarios de salud

Un ataque israelí contra una tienda de campaña para personas desplazadas en el sur de Gaza mató el miércoles a una persona e hirió al menos a cuatro más, según funcionarios del Ministerio de Salud del sitiado enclave palestino. El ejército israelí dijo que atacó a un “operativo militar”, sin dar más detalles.

Mientras continúan los esfuerzos de Estados Unidos para avanzar en el frágil alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, que ya se acerca a los tres años, los palestinos en la Franja han reportado un aumento de los ataques israelíes mortales.

Israel sostiene que apunta a Hamás y a otros insurgentes que representan una amenaza, así como contra quienes participaron en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Ese día murieron en Israel unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y 251 fueron secuestradas por milicianos. La campaña militar de represalia israelí en el territorio se ha cobrado la vida de más de 73.400 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno controlado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que las agencias de Naciones Unidas y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. Su conteo no distingue entre víctimas civiles y combatientes.

Tráfico en el aeropuerto de Dubái cayó bruscamente durante la guerra con Irán

El Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los más concurridos del mundo, reportó el miércoles que registró una fuerte caída de pasajeros durante el segundo trimestre del año, cuando la guerra con Irán interrumpió los viajes en avión y llevó a muchos a elegir rutas que evitaran Oriente Medio.

El aeropuerto registró 13 millones de pasajeros en el segundo trimestre, un 31,3% menos que en la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, con 31,5 millones de pasajeros.

El tráfico aéreo en Emiratos Árabes Unidos y en otras partes de la región del Golfo se vio afectado por cierres y restricciones desde el 28 de febrero. El propio aeropuerto sufrió daños menores debido a ataques iraníes.

El director ejecutivo, Paul Griffiths, señaló, sin embargo, que el volumen de pasajeros ha aumentado de manera constante cada mes del segundo trimestre, y dijo que se espera que el impulso continúe en la segunda mitad del año.

“La trayectoria ahora es universalmente positiva”, declaró Griffiths a The Associated Press.

Portaaviones de EEUU hará escala en Tailandia tras despliegue en Oriente Medio

El portaaviones de Estados Unidos USS Abraham Lincoln hará una escala en Tailandia después de su extenuante despliegue en Oriente Medio, dijeron funcionarios tailandeses, que no mencionaron fechas ni puerto por razones de seguridad.

El Lincoln prestaba apoyo en la guerra de Estados Unidos contra Irán, y su despliegue incluyó un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 250 días, que generó preocupación por el deterioro de la salud mental entre la tripulación.

Un comunicado de la Marina Real Tailandesa el martes indicó que habría una breve escala de buques de la Marina de Estados Unidos para recuperación y que no se realizarían ejercicios militares durante la visita.

Alemania retira su misión en la región kurda de Irak

Alemania ha puesto fin a la misión militar de sus asesores en la región kurda semiautónoma del norte de Irak tras años apoyando los esfuerzos de la coalición liderada por Estados Unidos contra insurgentes del grupo extremista Estado Islámico, dijo el miércoles el Ministerio de Asuntos de los Peshmerga de la región kurda.

El ministerio indicó que se celebró una ceremonia oficial en el Campamento Stephan, en el Aeropuerto Internacional de Irbil, para conmemorar el final de la misión. Alemania ya había reducido su presencia en Irak, pero mantenía un pequeño contingente en la base.

El fin de la misión alemana se produce mientras las fuerzas de Estados Unidos también han comenzado a retirarse del norte de Irak antes de que el 30 de septiembre se cumpla el plazo para poner fin a su presencia militar en el país.

Las bases de Estados Unidos en la región kurda han sido atacadas con regularidad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con Irán el 28 de febrero.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.