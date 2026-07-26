Efecto "cohetes y plumas": baja la inflación, pero no las cuentas del supermercado

La economía tiene un término para describir lo que ha ocurrido con los precios de los comestibles en Estados Unidos en los últimos años: cohetes y plumas.

Cohetes, porque el costo de los alimentos consumidos en casa se disparó tras la pandemia. Plumas, porque una vez que los precios suben, tardan en bajar.

Eso ha sido frustrante para los estadounidenses, sacudidos por el aumento más pronunciado de los precios de los comestibles en 50 años. Aunque la inflación de los alimentos alcanzó su punto máximo en 2022, cuando los precios subieron 11,4%, los precios no han cambiado de rumbo. Una aceleración de la inflación luego que Estados Unidos e Israel atacaran Irán ha prolongado el malestar.

“Creo que el público está asimilándolo al pensar: ‘Bueno, escucho que la inflación se ha desacelerado, pero las cosas no se están volviendo más baratas’. Tiene que haber deflación para que los precios bajen, y eso es muy inusual”, afirmó Matt Hamory, quien dirige la práctica global de comestibles en la firma de consultoría AlixPartners.

Se espera que los precios de los alimentos consumidos en casa aumenten 2,7% en todo el país este año, informó el viernes el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Eso es más que la inflación de comestibles que enfrentaron los compradores en 2024 y 2025, pero está cerca del promedio histórico de 2,6%.

Es el efecto acumulativo de los impactos de precios posteriores a la pandemia lo que los consumidores aún sienten, y están reaccionando de maneras que podrían tener repercusiones para la economía estadounidense.

Un estudio reciente de la firma de consultoría Bain & Co. y la empresa de investigación de mercados NielsenIQ indicó que el número de artículos comprados en las tiendas de comestibles en Estados Unidos disminuyó en la segunda mitad del año pasado y cayó con mayor fuerza a partir de febrero de este año. El estudio reveló que los altos precios de la gasolina, el aumento del uso de GLP-1 y los recortes en el número de personas que reciben ayuda alimentaria del gobierno están afectando el gasto en comestibles.

Los consumidores también buscan ofertas y comparan entre tiendas para encontrarlas. En el segundo trimestre de este año, minoristas de descuento como Costco, Walmart y Aldi le quitaron cuota de mercado a cadenas tradicionales como Kroger y Albertsons, según Numerator, una firma de investigación de mercados.

Muchos compradores en Estados Unidos también están sustituyendo productos de marca reconocida por marcas propias de las tiendas para ahorrar dinero. Las ventas totales de marcas propias en supermercados, farmacias y otros minoristas crecieron hasta un récord de 282.800 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con la Asociación de Fabricantes de Marcas de Distribuidor (PLMA, por sus siglas en inglés).

“Ahora que esta opción está disponible, ¿por qué volvería? Ofrece lo mismo, es lo mismo, pero me cuesta 40% menos y es una marca que conozco y en la que confío”, comentó Sean Hooper, principal sénior de soluciones en Relex Solutions, una firma de consultoría para el comercio minorista y el sector de comestibles.

Los precios se dispararon por muchas razones tras la pandemia, desde la guerra en Ucrania hasta una gripe aviar altamente contagiosa que llevó los precios minoristas de los huevos a máximos históricos el año pasado. Y cuando los precios se disparan —ya sea de alimentos, gasolina u otros artículos— los consumidores pueden contar con un descenso lento y suave.

Por un lado, los minoristas son reacios a bajar los precios del inventario que encargaron cuando los precios mayoristas eran altos, subrayó Jared Bernstein, investigador sénior de políticas en el Instituto Stanford sobre Políticas Económicas y quien se desempeñó como presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Joe Biden.

Las tiendas y las empresas de alimentos también quieren maximizar sus ganancias y se mostraron reacias a renunciar a parte de las mejoras en ventas que vieron después de la pandemia, explicó Bernstein. PepsiCo, por ejemplo, elevó sus precios en porcentajes de dos dígitos durante ocho trimestres consecutivos en 2022 y 2023, citando mayores costos de ingredientes y empaques. Luego que la demanda de los clientes flaqueó, la empresa empezó a bajar los precios de algunos snacks el año pasado.

El comportamiento de los clientes también puede contribuir a que los precios se mantengan elevados. Cuando los precios se disparan, la gente compara para encontrar opciones más baratas. Pero los consumidores a menudo dejan de buscar ofertas cuando ven que los precios empiezan a bajar, lo que da a los minoristas menos incentivos para reducirlos aún más.

“Hay menos fuerza competitiva en el lado de la pluma de la montaña”, sostuvo Bernstein.

En algunos casos, la inflación de los comestibles es el resultado de problemas de largo plazo sin una solución rápida. Considérese el precio promedio del café, que ha subido 54% en ciudades de Estados Unidos desde 2019, según datos del gobierno. Se culpa a factores climáticos —incluida la sequía en Vietnam, las fuertes lluvias en Indonesia y el clima caluroso y seco en Brasil— de reducir los rendimientos del café y elevar los precios globales.

En otros casos, hay causas más claras y soluciones más simples. Por ejemplo, los consumidores en Estados Unidos pagaron 19,5% más por tomates frescos en junio en comparación con un año antes debido a un impuesto a la importación de 17% que el gobierno de Trump impuso a los tomates frescos procedentes de México. El café también estuvo sujeto a un arancel durante la mayor parte de 2025, pero el gravamen finalmente se eliminó.

Hamory dijo que la pluma podría estar empezando a caer a medida que los grandes minoristas invierten en recortes de precios. A inicios de julio, Walmart informó que estaba reduciendo precios en carne molida, maíz, cerezas rojas, helado, papas fritas y productos de Coca-Cola y Pepsi. Target también bajó los precios de algunos alimentos en marzo.

“Si los grandes de verdad están invirtiendo, diciendo: ‘Eso es lo que necesito hacer para estar bien con mi cliente’, eso obligará a otros en el mercado a actuar", añadió Hamory. "Apenas está empezando el proceso, pero es algo que podríamos estar viendo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.