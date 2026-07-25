Con espadas, hachas y escudos, 600 luchadores se enfrentan en el torneo mundial de combate medieval

Con espadas, hachas y escudos, competidores de 30 países se enfrentan en los terrenos de una antigua fortaleza danesa en una versión moderna de las batallas de antaño.

El campeonato mundial anual de la Federación Internacional de Combate Medieval (IMCF, por sus siglas en inglés) arrancó con fuerza en el norte de Dinamarca esta semana. Celebrado por primera vez en España en 2014, reúne a competidores con armadura que luchan con armas medievales del siglo XIV. Pero también es un deporte de combate moderno, con normas de seguridad y convenciones deportivas.

Una mezcla de técnicas históricas y modernas

“Está inspirado en la historia”, explicó Kamila Studencka, portavoz de la federación de combate. “Es una mezcla de técnicas modernas con técnicas históricas. Tenemos algo a medio camino entre los deportes de combate completos y la esgrima”.

Y aunque las espadas y las hachas están desafiladas, las batallas distan mucho de ser recreaciones inofensivas. Studencka comentó que a algunos competidores les atrae “la violencia”, mientras que otros prefieren los aspectos técnicos de los duelos cara a cara.

“Algunas personas disfrutan de la amistad y de ser parte de un equipo… de formar parte de algo más grande”, añadió.

El campeonato de este año se celebra a la sombra del castillo de Spøttrup, una imponente fortaleza danesa que se terminó alrededor de 1520.

El evento ha atraído a luchadores de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, China y Brasil.

El competidor brasileño Rodrigo Sinckevicius, que viajó con un equipo de ocho personas desde São Paulo, dijo que antes había competido en jiu-jitsu y otras artes marciales mixtas, pero que cuando vio por primera vez este tipo de combate medieval “no podía creerlo”.

“Gente cayéndose y agarrándose, y el sonido del acero al chocar, es como algo que no se puede fingir”, agregó el hombre de 33 años, que trabaja en ventas en su país.

Duelos y pruebas por equipos

El campeonato, que durará cuatro días, se inauguró el jueves y presenta combates en “duelos” uno contra uno, compuestos por dos asaltos de un minuto cada uno. Los oponentes quedan eliminados después de tocar el suelo tres veces o cuando se rinden. Si no ocurre ninguna de las dos cosas, los jueces declaran un ganador en función de los puntos obtenidos.

También hay caóticas pruebas masivas por equipos, conocidas como “Buhurt”, en las que participan hasta 10 competidores por bando.

Martin Gill, de Milton Keynes, Inglaterra, dijo que participó por primera vez “para golpear a alguien en la cara con un hacha”.

“Esto tenía ese atractivo de nicho: que la gente estuviera dispuesta, de manera consensuada, a acercarse y decir: ‘Puedes golpearme en la cara con el hacha tan fuerte como puedas’”, señaló el ingeniero geotécnico de 37 años.

La IMCF afirma que los luchadores llevan prendas acolchadas gruesas, que absorben los impactos, debajo de la armadura para distribuir la fuerza del golpe, y que los combates están estrictamente controlados por árbitros capacitados que hacen cumplir las reglas de enfrentamiento. Sostiene que, en general, las tasas de lesiones son comparables a las de las artes marciales de contacto completo más habituales.

Gill indicó que casi todo lo que llevan los competidores, incluida su armadura de 30 kilogramos (66 libras), es históricamente exacto. Algunos atuendos y técnicas de combate se basan en los escritos del caballero italiano del siglo XIV Fiore Dei Liberi y del maestro alemán de esgrima Johannes Liechtenauer.

“Seguimos los manuscritos lo mejor que podemos”, manifestó Gill. “Todo son técnicas legítimas de todos sus escritos a lo largo del siglo XIV”.

Un deporte en crecimiento

Casi 600 luchadores participan en el campeonato de esta semana. El deporte, una mezcla sin concesiones de artes marciales mixtas, esgrima y recreación histórica, ha ido ganando popularidad.

El competidor Alex King, especialista en delitos financieros de 37 años y originario de Shoreview, Minnesota, dijo que cuando empezó hace tres años, su equipo local tenía apenas unos 10 integrantes. Ahora son más de 50.

“En Estados Unidos, sin duda está creciendo, con los videos cortos que se ven ahora y que destacan el deporte”, afirmó King. “Mucha gente se ha interesado”.

El evento de gran magnitud celebrado más recientemente en Estados Unidos contó con más de 40 equipos, añadió.

Hombres y mujeres compiten en pruebas separadas. Miisa Kaivos, una camarera de 27 años de Helsinki, Finlandia, dijo que la rama femenina del deporte también “crece drásticamente en todo el mundo”.

“Es increíble verlo”, expresó. “Siempre es agradable venir a estos eventos y luchar entre nosotras, y tener ese increíble poder femenino”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.