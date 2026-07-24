Ford llama a revisión a más de medio millón de camionetas Bronco por riesgo de incendio en el motor

Ford Motor Co. llamó a revisión a más de medio millón de camionetas Bronco debido a que un arnés de cableado en el compartimento del motor puede provocar un cortocircuito y aumentar el riesgo de un incendio.

La compañía anunció el jueves que el llamado abarca a 565.691 camionetas Bronco y Bronco Raptor, de los modelos 2021-2026. La automotriz calcula que alrededor del 1% de esos vehículos presenta el defecto en el arnés de cableado, aunque aclaró que no tiene conocimiento de reportes de accidentes o lesiones relacionados con el problema.

El problema se debe a una protección insuficiente del arnés, lo que puede provocar que queden cables expuestos y se produzcan cortocircuitos. En caso de un cortocircuito, los conductores podrían notar humo en las rejillas de ventilación o un mensaje de advertencia en el tablero, seguido de llamas que salen del compartimento del motor, del lado del pasajero.

Para solucionar el problema, los concesionarios instalarán nuevas cubiertas sobre el cableado sin costo alguno.

Los números de identificación del vehículo incluidos en el retiro ya están disponibles para su búsqueda en NHTSA.gov.

Los propietarios pueden comunicarse con el servicio de atención al cliente de Ford al 1-866-436-7332 o con la línea directa de seguridad vehicular de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras al 1-888-327-4236 (TTY 1-888-275-9171).

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.