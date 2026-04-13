Gobiernos europeos celebran el sorpresivo triunfo electoral de Péter Magyar en Hungría

Gobernantes de toda Europa colmaron de elogios el domingo a Péter Magyar tras su sorprendente victoria electoral en Hungría, no sólo por lo que el próximo primer ministro del país podría hacer, sino por quién no es: el veterano primer ministro Viktor Orbán, a quien muchos consideraban una amenaza directa para la paz y la prosperidad del continente.

La oleada de reacciones fue reflejo de la profunda frustración con Orbán en los 27 países de la Unión Europea y en sus instituciones.

“Hoy ganan Europa y los valores europeos”, declaró el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en la red social X. El primer ministro polaco, Donald Tusk, exclamó en la misma plataforma: “¡Juntos una vez más! ¡Gloriosa victoria, queridos amigos!”.

El mandato de Orbán durante 16 años ha puesto a prueba al sistema de gobernanza de la UE, el cual fue concebido para garantizar la paz mediante la integración económica y política luego de dos devastadoras guerras mundiales. Mientras aseguraba que buscaba anteponer los intereses nacionales de Hungría a la estrategia forjada en Bruselas, Orbán vetó una y otra vez las acciones colectivas del bloque, como el apoyo a Ucrania tras la invasión rusa.

El gobierno de Orbán causó recientemente indignación entre dirigentes y funcionarios de la UE después de admitir que había abierto un canal indirecto con Rusia durante cumbres.

En una entrevista reciente, Magyar dijo a The Associated Press que, de ganar las elecciones, repararía la relación de Hungría con la UE. Sin embargo, durante su campaña evitó cuidadosamente adoptar una postura firme en varios de los temas más delicados, incluidas las políticas de Orbán en contra de la comunidad LGBTQ+ y si Hungría debía ampliar su apoyo a Ucrania.

“Todos los húngaros saben que esta es una victoria compartida. Nuestra patria tomó una decisión. Quiere vivir de nuevo. Quiere ser un país europeo”, declaró Magyar el domingo en su discurso triunfal en Budapest

Las felicitaciones a Magyar no se hacen esperar

Magyar señaló que antes de subir al escenario para anunciar su triunfo recibió llamadas del presidente francés Emmanuel Macron, del secretario general de la OTAN Mark Rutte, del canciller alemán Friedrich Merz y de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.

También llegaron felicitaciones en redes sociales de parte de del primer ministro británico Keir Starmer, del primer ministro irlandés Micheál Martin, del primer ministro sueco Ulf Kristersson y de la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola. La primera ministra danesa Mette Frederiksen, el presidente rumano Nicușor Dan y el presidente del Consejo Europeo António Costa también publicaron felicitaron a Magyar.

“Este es un momento histórico, no sólo para Hungría, sino para la democracia europea”, afirmó Starmer.

“Francia celebra la victoria de la participación democrática, el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea y el compromiso de Hungría con Europa", subrayó Macron.

Merz indicó: “Unamos fuerzas por una Europa fuerte, segura y, sobre todo, unida”.

Kristersson aludió tanto a la UE como a la OTAN en su mensaje de felicitación a Magyar: “No veo la hora de trabajar estrechamente con usted, como aliados y miembros de la UE. Esto marca un nuevo capítulo en la historia de Hungría”.

El primer ministro de Eslovenia, el liberal Robert Golob, felicitó a Magyar y sostuvo que su “victoria sobre el populismo de derechas es también una gran victoria para la UE y su futuro”.

“Sólo una UE más unida y más eficaz podrá responder a los desafíos extremadamente graves de los tiempos que vienen”, añadió Golob.

El líder opositor de Israel, Yair Lapid, descendiente de judíos húngaros que sobrevivieron al Holocausto, también felicitó a Magyar.

Mensajes para Orbán

La primera ministra italiana Giorgia Meloni felicitó a Magyar, pero también agradeció a Orbán por su “intensa colaboración durante estos años”.

El político francés de extrema derecha Jordan Bardella, considerado un candidato competitivo a nivel nacional de cara a las elecciones de 2027, elogió en X el historial de Orbán en las causas populistas. No mencionó a Magyar.

Von der Leyen, quien al igual que muchos funcionarios de la UE había evitado pronunciarse públicamente sobre las elecciones húngaras, publicó en X: “Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Juntos somos más fuertes. Un país regresa a su senda europea. La unión se fortalece”.

Orbán vilipendió regularmente a Von der Leyen y con frecuencia obstaculizaba su agenda.

El presidente del Partido Popular Europeo, Manfried Weber, otro blanco habitual de Orbán, escribió en redes sociales que “Hungría ha vuelto al corazón de Europa”.

El legislador alemán Daniel Freund afirmó que “los húngaros están enviando una señal al mundo” y advirtió que la derrota electoral de Orbán repercutirá entre los populistas de todo el planeta.

“El ícono de las fuerzas antiliberales y antieuropeas ha fracasado, derribado por una economía desastrosa, la corrupción y su propio sistema electoral injusto”, sostuvo.

Ucrania publicó felicitaciones a Magyar en su cuenta de X, con una referencia a dos ríos históricos de Ucrania y Hungría.

“El Dniéper y el Tisza fluyen por un hogar compartido: Europa”, indicó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.