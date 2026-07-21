EEUU bombardea Irán por 10ma noche mientras Teherán ataca un petrolero en el estrecho de Ormuz

Irán atacó un petrolero en el estrecho de Ormuz a primera hora del martes, lo que obligó a su tripulación a abandonar el barco, mientras Estados Unidos llevaba a cabo otra ronda de ataques aéreos dirigidos contra la República Islámica en su pugna por el control de la vía marítima clave.

Las 10 noches consecutivas de bombardeos estadounidenses no han persuadido a Teherán para que relaje su control sobre el estrecho, por el que en tiempos de paz solía pasar cerca de una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados.

Incluso mientras Estados Unidos e Irán se acercan de nuevo a una guerra total, el ministro iraní del Interior viajó a Pakistán, un mediador clave en el conflicto, para mantener conversaciones. Sin embargo, sigue sin estar claro qué nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a los combates.

El acuerdo provisional firmado el mes pasado que pretendía acabar con las hostilidades se ha hecho añicos. El transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz está paralizado en gran medida. Y a medida que se intensifican los combates, ambas partes han atacado infraestructura civil de la que dependen millones de personas.

“Irán y los grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses de Estados Unidos en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo”, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en una nueva advertencia a los estadounidenses.

La escalada ha empujado los precios del petróleo al alza en las últimas semanas. El crudo Brent de referencia se cotizaba el martes por encima de los 88 dólares por barril y la gasolina regular en Estados Unidos subió a un promedio de 4 dólares por galón (3,8 litros), manteniendo la presión sobre los bolsillos de los estadounidenses de cara a las elecciones de mitad de mandato este otoño.

Mientras tanto, el ejército de Estados Unidos identificó a dos soldados que murieron en Jordania en ataques que dejaron a una tercera persona desaparecida. Por separado, el ejército confirmó otra muerte en Irak el sábado durante la “detonación controlada” de un dron iraní derribado. El presidente Donald Trump recurrió a las redes sociales el lunes para advertir que “¡cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense pagarán por esa muerte muchas veces!”.

Trump tenía previsto asistir a una ceremonia el martes por la noche en la Base Aérea de Dover, donde se esperaba que llegaran los restos de al menos un militar.

Los ataques de EEUU se producen mientras se atacan barcos

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo el martes que atacó “centros de mando militar iraníes, capacidades marítimas, sitios de lanzamiento de misiles y drones y sistemas de defensa aérea”. Difundió más imágenes de bombardeos que tuvieron como objetivo sitios en Irán.

“Las fuerzas estadounidenses siguen posicionadas y preparadas para hacer que Irán rinda cuentas por la agresión injustificada contra marineros civiles que buscan transitar libre y abiertamente por el estrecho”, dijo el comando.

Sin embargo, el tráfico a través del estrecho se ha ralentizado hasta casi detenerse con la última violencia. El centro de Operaciones de Comercio Marítimo, una agencia del ejército británico, dijo que un petrolero fue atacado a primera hora del martes en el estrecho frente a Omán, obligando a la tripulación a abandonar la embarcación.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar de Irán, se atribuyó el ataque, así como otros dos ataques a barcos el lunes en la vía marítima.

La ruta alrededor de Omán ha sido la que el ejército estadounidense ha alentado a los barcos a tomar para evitar el control iraní.

Teherán también golpeó a países aliados de Estados Unidos en todo Oriente Medio. El ejército de Jordania dijo el martes que había interceptado cinco drones lanzados por Irán contra el reino. Indicaron que la interceptación no causó víctimas ni daños en tierra.

Casi 100 heridos de EEUU desde principios de julio

El principal portavoz del Pentágono dijo que casi 100 miembros del servicio de Estados Unidos han resultado heridos desde que Estados Unidos reanudó los ataques el 7 de julio, y que el 96% de ellos ha regresado al servicio.

“La gran mayoría de las lesiones sufridas fueron conmociones cerebrales leves”, publicó Sean Parnell el lunes en X en respuesta a un reportaje del New York Times que afirma que el Pentágono ha retenido información sobre lesiones de tropas por ataques iraníes. Negó que el Pentágono estuviera ocultando datos sobre las lesiones.

Sin embargo, el Defense Casualty Analysis System, el centro de intercambio del ejército para informar muertes y lesiones en conflicto, no se ha actualizado hasta la noche del lunes con los últimos ataques.

Rebeldes de Yemen amenazan otra ruta de Oriente Medio

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron el lunes un embargo marítimo contra Arabia Saudí. Los hutíes, que están respaldados por Irán, dijeron que bloquearían el transporte marítimo entre el mar Rojo y el golfo de Adén atacando Bab el-Mandeb, un cuello de botella marítimo como el estrecho de Ormuz, en respuesta a un ataque al Aeropuerto Internacional de Saná la semana pasada que atribuyeron a Arabia Saudí.

Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Arabia Saudí ha recurrido a un oleoducto hacia el mar Rojo para sacar al mercado millones de barriles de petróleo. Los hutíes ya demostraron su capacidad para interrumpir el transporte marítimo allí cuando atacaron barcos durante meses por la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, con más de 100 embarcaciones atacadas.

El ejército de Arabia Saudí dijo que mantendría la vía marítima abierta.

“Todas las amenazas hutíes contra embarcaciones en tránsito serán abordadas con rapidez y firmeza, ya que tales amenazas son una flagrante violación del derecho internacional y se enmarcan en actos de piratería marítima”, dijo el mayor general Turki al-Malki, portavoz militar saudí.

Un atisbo de esperanza para la diplomacia

Pakistán ha intensificado los esfuerzos diplomáticos en los últimos días para resucitar el acuerdo provisional.

El ministro del Interior iraní Eskandar Momeni llegó a Islamabad el lunes para dos días de conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y otros.

El domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a los periodistas que Estados Unidos sigue abierto a negociar con Irán, pero que “tiene que ser real”.

“Si se abre la puerta a la diplomacia —si los tipos que quieren hacer algo productivo por Irán ganan y toman el control de ese sistema, o toman el control de las negociaciones— eso sería un avance muy positivo”, dijo Rubio. “No es donde estamos esta noche, por desgracia”.

Las autoridades iraníes dijeron el domingo que al menos 50 personas han muerto y 517 han resultado heridas en las últimas rondas de ataques de Estados Unidos. Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero han muerto 17 militares de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.