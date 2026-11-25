Un indicador clave de la inflación mantuvo un nivel alto el mes pasado, aun cuando los precios de la gasolina se moderaron, una señal de que los altos costos siguen siendo un desafío para la Reserva Federal y para los funcionarios electos en Washington.

El Departamento de Comercio informó el miércoles que los precios al consumidor aumentaron un 3,8% en octubre respecto de un año antes, por encima del 3,6% de septiembre. En términos mensuales, los precios al consumidor subieron un 0,3% de septiembre a octubre, por debajo del incremento del 0,6% del mes anterior.

Estas cifras de precios, obstinadamente altas, se producen mientras la economía se expande a un ritmo saludable, impulsada por un fuerte gasto de los consumidores y un repunte de la inversión empresarial, ya que las grandes firmas tecnológicas gastan a manos llenas en ampliar la infraestructura de IA. El gasto de los consumidores ha mostrado resiliencia, aun cuando la inflación persistente eleva los costos de muchos artículos de primera necesidad y ha hecho que la mayoría de los estadounidenses tenga una peor opinión de la economía. Sin embargo, gran parte del gasto está impulsado por hogares de mayores ingresos, y hay indicios de que los estadounidenses con menos recursos dependen más del crédito para sostener su consumo.

Según el departamento, los precios de la gasolina subieron apenas un 0,8 % el mes pasado, tras dispararse un 9,2 % en septiembre. Sin embargo, los precios de los alimentos aumentaron un 0,4 % de septiembre a octubre, el mayor incremento mensual desde abril.

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente se aceleró al 3,3% en octubre respecto del año anterior, por encima del 3,1% de septiembre. En términos mensuales, los precios subyacentes aumentaron un 0,3% por tercer mes consecutivo.

La cifra subyacente anual se encuentra ahora en su nivel más alto en tres años y por encima del objetivo del 2% de la Fed, lo que probablemente intensifique las preocupaciones entre los funcionarios de la Fed de que la inflación está empeorando y de que son necesarias más alzas de tasas.

También el miércoles, el gobierno dijo que la economía creció aún más rápido en el trimestre de julio a septiembre de lo que se había estimado anteriormente, y revisó al alza el crecimiento hasta una tasa anual del 4,3 %, la más rápida en tres años.

El gasto del consumidor aumentó un 4,2 % en el tercer trimestre, mientras que la inversión empresarial se disparó un 16,1 %, impulsada por fuertes aumentos del gasto en equipos y productos de propiedad intelectual, como el software.

“En conjunto, los datos refuerzan la última evaluación de la Fed de que el crecimiento de la actividad económica es ‘fuerte’, lo que significa que se debe hacer más para reducir la inflación”, escribió Bradley Saunders, economista de la firma consultora Capital Economics.

La Fed combate la inflación elevando su tasa de interés clave, lo que, con el tiempo, puede encarecer los préstamos para autos, viviendas y tarjetas de crédito. Al desalentar el endeudamiento y el gasto, la Fed busca enfriar la economía y la inflación.

Muchos funcionarios han señalado que están a favor de elevar la tasa de corto plazo de la Fed, y los economistas esperan un aumento en su próxima reunión de política monetaria, que se realizará el 8 y 9 de diciembre. Un crecimiento económico sólido y una inflación aún alta sugieren que la tasa clave de la Fed aún no es lo suficientemente elevada como para frenar los aumentos de precios.

En octubre, el gobierno también informó que los ingresos aumentaron un 0,7 %, antes de ajustarlos por la inflación, una subida saludable tras el aumento de los precios por encima de los ingresos el mes anterior.

En otro informe, el número de personas que solicitaron prestaciones por desempleo cayó en 13.000, hasta apenas 189.000, una cifra muy baja según los estándares históricos y evidencia de que los despidos son bajos y de que las empresas, en su mayoría, están reteniendo a sus trabajadores.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.