Congreso de Guatemala fija un tope al precio de los combustibles

El Congreso de Guatemala estableció el martes un tope a los precios del diésel y la gasolina, los cuales han ido en aumento en todo el mundo desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero pasado.

El aumento en los precios del combustible también se ha reflejado en Guatemala en los productos de la canasta básica y otros servicios, lo que ha llevado a transportistas y campesinos a bloquear carreteras para exigir una respuesta por parte de las autoridades. Organizaciones campesinas se reunieron el martes con el presidente, Bernardo Arévalo, y con el presidente del Congreso, Luis Contreras, para exigir acciones contra el alza de los precios.

El Congreso de la República aprobó por amplia mayoría una iniciativa de Ley de Estabilización y precios de referencia de venta al consumidor final de combustibles, la cual establece que el consumidor pagará un máximo de 39 quetzales (unos cinco dólares) por galón de diésel y gasolina regular, y 41 quetzales, (unos cinco dólares con 40 centavos) por galón de gasolina superior.

En caso de que el precio de los combustibles rebase el tope establecido, entonces entrará vigencia un subsidio por parte del gobierno que irá a los importadores del material.

“Para los efectos de la presente Ley, se reconoce la existencia de una situación extraordinaria de alta volatilidad en los mercados internacionales de combustible, lo cual justifica la adopción de medidas temporales orientadas a la protección de los consumidores” dice la ley.

Al finalizar la sesión, Contreras dijo a los periodistas que “no es perfecta la iniciativa, pero sí va aliviar bastante el gran clamor que tienen los guatemaltecos por el combustible”.

La ley entrará en vigencia una vez que sea publicada y se estipula que se mantenga en vigor el resto del año. El presupuesto para cubrir el apoyo temporal establecido será de un máximo de 329 millones de dólares.

El cierre del estrecho de Ormuz durante la guerra ha alterado el flujo mundial del combustible, incrementado los precios en todo el mundo, desencadenando un alza en otros productos.