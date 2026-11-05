Caen ganancias de Toyota en el segundo trimestre, pero la empresa prevé repunte para el año

Las ganancias de Toyota cayeron en 19% en el segundo trimestre con respecto al mismo período del año anterior, anunció la empresa automotriz el jueves, aunque elevó su pronóstico para todo el año en curso.

La ganancia neta de Toyota Motor Corp. entre julio y septiembre bajó a 759.400 millones de yenes (4.800 millones de dólares) desde 932.000 millones de yenes en el mismo periodo de hace un año.

Las ventas trimestrales subieron a 13,4 billones de yenes desde 12,4 billones de yenes, pese a las dificultades provocadas por los aranceles de Estados Unidos, así como a las interrupciones del suministro y el aumento de los costos de materias primas provocados por la guerra en Oriente Medio.

Toyota ahora proyecta una ganancia de 3,57 billones de yenes para todo el año fiscal hasta marzo de 2027, por encima de un pronóstico anterior de 3,25 billones de yenes. Su ganancia del año fiscal previo totalizó 3,8 billones de yenes.

Toyota, que fabrica el híbrido Prius y los modelos de lujo Lexus, vendió 4,76 millones de vehículos en la primera mitad del año fiscal, comparado con 4,78 millones el año anterior.

La empresa espera vender 9,7 millones de vehículos a nivel mundial en todo el año fiscal, por encima de los casi 9,6 millones vendidos en el año fiscal anterior.

Al igual que otros exportadores japoneses, Toyota se beneficia de un yen débil, lo que eleva el valor de sus ingresos en el extranjero cuando se convierten a yenes. El dólar estadounidense se ha estado cotizando en torno a 158 yenes japoneses, frente a 154 yenes hace un año.

Por región, las ventas de vehículos de Toyota en China se han resentido, en parte debido al fuerte aumento de los precios de la gasolina. Las ventas de Toyota se mantuvieron sólidas en Estados Unidos y Japón, sus principales mercados globales, así como en Europa.

En Japón, los modelos que se vendieron bien recientemente incluyeron los vehículos utilitarios deportivos RAV4, bZ4X y Land Cruiser FJ. En Estados Unidos, los híbridos Camry y RAV4 fueron populares. Las ventas totales en Asia se mantuvieron sin cambios, pero crecieron en Indonesia y Tailandia.

La empresa dijo que mitigó el impacto del alza de los precios de las materias primas al optimizar su red global de suministro y mantener ventas sólidas.

En la primera mitad del año fiscal, Toyota reportó una ganancia de 2,2 billones de yenes, frente a casi 1,8 billones de yenes, con ingresos de 26,96 billones de yenes, por encima de 24,6 billones de yenes.

Las acciones de Toyota subieron en las operaciones en Tokio después de que se anunciaron los resultados, de unos 3.200 yenes a unos 3.500 yenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.