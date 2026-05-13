Sistema de pagos es apreciado en Brasil, pero enfrenta escrutinio en EEUU

Brasil es un país políticamente dividido, pero hay algo sobre lo cual todos coinciden: el aprecio a PIX, el sistema de pagos instantáneos del país que permite a los usuarios pagar por todo, desde un helado en la playa hasta ropa en un centro comercial e incluso un auto.

A diferencia de las aplicaciones de pago gestionadas por bancos privados, PIX está regulado por el Banco Central de Brasil. Su enorme popularidad impulsó transacciones por 7 billones de dólares el año pasado, aunque ahora enfrenta el escrutinio del gobierno de Estados Unidos por denuncias de prácticas comerciales desleales por eludir redes de crédito tradicionales como Visa y Mastercard.

“El mejor (método de pago) es PIX, el más usado", declaró Luis Felipe de Almeida, un vendedor de 21 años de té helado y galletas de almidón de yuca en la playa de Ipanema, en Rio de Janeiro. "Ya nadie anda con efectivo, todo el mundo usa el teléfono, así que usan PIX”.

Denuncias de competencia desleal

Lanzado en 2020, PIX permite que cualquier persona con un número de identificación de contribuyente individual brasileño, empresas registradas o entidades gubernamentales transfieran fondos en tiempo real. El único requisito es tener una cuenta bancaria brasileña.

PIX también funciona con códigos QR. Las personas no pagan comisiones por transferencias con PIX y, aunque algunos bancos cobran a las empresas una comisión por las transacciones, estas son significativamente más bajas que las transferencias bancarias regulares en Brasil, que además podrían tardar horas en completarse.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió una investigación en julio sobre PIX, al alegar que impone una competencia desleal a los operadores de tarjetas de crédito norteamericanas porque ofrece una alternativa a las comisiones por transacción.

India tiene un sistema de pagos similar que no está siendo cuestionado por Estados Unidos, pese a que procesó 300.000 millones de dólares en pagos solo en marzo. Del mismo modo, no tiene comisiones por transacción.

Riesgos de PIX

Los brasileños de clase media usan PIX para todo, tanto para pagos pequeños como para compras grandes.

Marcello Palladini, un dueño de restaurante de 57 años en Sao Paulo, usa PIX sobre todo para pagar a proveedores en transacciones superiores a 1.000 reales brasileños (200 dólares), ya que muchos no aceptarían tarjetas de crédito para ese tipo de pago de todos modos. Aun así, comentó que la mayoría de sus clientes todavía prefiere pagarle el almuerzo con tarjetas de crédito o vales de comida.

“Cuando quiero algo rápido, pago con PIX y llega de inmediato. También hago PIX con algunos proveedores que me llevan una cuenta y al final del mes me envían una factura completa”, explica Palladini.

Criticó la forma injusta en que algunos bancos cobran a las empresas comisiones por transacción, pero en general es un entusiasta de PIX.

“PIX funciona de maravilla, es todo instantáneo”, indicó.

Muchas grandes corporaciones en Brasil usan PIX para pagar a sus trabajadores. Casas, autos e incluso helicópteros pueden comprarse a través del mismo sistema aunque las sumas elevadas a menudo deben obtener primero la aprobación de un banco.

Pese a su éxito, PIX no está exento de fallas. Redes criminales se dieron cuenta de que podían explotar el sistema robando teléfonos y transfiriendo al instante decenas de miles de reales brasileños, lo que deja a la policía, a los bancos y a las aseguradoras luchando por contener el rápido movimiento de fondos robados.

Autoridades y empresas brasileñas están rastreando y, con frecuencia, cerrando cuentas bancarias involucradas en transacciones sospechosas, además de imponer límites a las transferencias con PIX desde las 8 de la noche hasta la mañana siguiente, para que los estafadores no puedan mover grandes sumas de una sola vez, ya que la mayoría de los clientes no presta atención a los mensajes en sus teléfonos sobre transacciones en su cuenta.

El Foro Brasileño de Seguridad Pública, un centro de estudios, estima que entre 24 millones y 28 millones de personas fueron afectadas por delitos relacionados con PIX entre enero y septiembre del año pasado, aunque no tiene una estimación de cuánto se perdió.

“Desde el punto de vista técnico y legal, PIX es seguro. Pero no es inmune al fraude porque sus riesgos no están en su tecnología; están en personas que intentan engañar a otras", señaló Ana Paula Siqueira, experta en derecho digital de Brasil. "El fraude más común implica manipulación psicológica, identificaciones falsas, solicitudes urgentes de pago”.

Aun así, esos riesgos no han impedido que 178 millones de los 213 millones de habitantes de Brasil se registren en PIX.

“¡El amor no sucede de repente, lleva tiempo!”, gritó Claudia Quirino, una vendedora de empanadillas brasileñas en un mercado al aire libre en la zona de Pinheiros, en la región de Sao Paulo. “¡Pero PIX es instantáneo! ¡Compre ahora!”

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lucas Dumphreys y Mario Lobao en Rio de Janeiro, y Vineeta Deepak en Nueva Delhi.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.