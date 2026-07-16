Ataques de EEUU se extienden al norte de Irán e inutilizan un barco que rompía el bloqueo

Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán a primera hora del jueves al golpear objetivos más al norte, mientras las fuerzas estadounidenses también disparaban contra un barco al que acusaron de intentar romper su bloqueo naval sobre la República Islámica. Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra Baréin, Jordania y Kuwait antes del amanecer.

Días de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán en todo Oriente Medio —y nuevas amenazas al estrecho de Ormuz— han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán y podrían empujar a la región de vuelta a una guerra total. Funcionarios iraníes afirman que los ataques estadounidenses han matado a más de 35 personas y herido a más de 300. Los bombardeos también alcanzaron por primera vez en esta última oleada de violencia zonas alrededor de la capital iraní, Teherán.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró de facto el estrecho al tráfico marítimo, una medida que disparó el precio del petróleo, los fertilizantes y muchos otros productos mucho más allá de la región y dio a Irán una importante ventaja en las negociaciones.

EEUU e Irán intercambian amenazas mientras se recrudecen los ataques

Esos precios al alza suponen un desafío particular para el presidente estadounidense Donald Trump y su Partido Republicano, que espera conservar el control del Congreso en las elecciones de noviembre. Pero Washington ha tenido dificultades para reabrir con éxito la vía marítima, lo que llevó a Trump a reimponer el bloqueo naval el miércoles.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Qalibaf, afirmó que Irán estaba preparado para una confrontación militar más amplia si Estados Unidos no cumple los términos del acuerdo provisional, y la Guardia Revolucionaria, una poderosa fuerza paramilitar iraní, amenazó con detener todas las exportaciones de energía desde Oriente Medio debido al bloqueo.

“La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, señaló la Guardia.

Trump volvió a insistir en que Irán estaba listo para alcanzar un acuerdo de paz, pero no dio más detalles.

“No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un arreglo. Veremos si llegamos o no a un arreglo con ellos, o si simplemente lo terminamos”, dijo Trump el miércoles en el U.S. Army War College, en Pensilvania.

Trump también afirmó por separado en redes sociales que Teherán hizo un gesto de buena voluntad al liberar a una persona estadounidense detenida injustamente en Irán desde 2024. No ofreció más detalles. El abogado de derechos humanos Jared Genser difundió un comunicado en el que identificó a la detenida como su clienta Dena Karari, una ciudadana estadounidense-iraní que dirige una organización sin fines de lucro y fue acusada de espionaje.

Irán no mencionó de inmediato la liberación y su caso no era conocido públicamente, como ocurre a veces con detenciones en la República Islámica.

Tanto EEUU como Irán lanzan ataques mientras se reimpone el bloqueo

Los bombardeos estadounidenses a primera hora del jueves alcanzaron zonas alrededor de Teherán, informó la prensa estatal. También indicó que los ataques estadounidenses tuvieron como objetivo la provincia de Semnan, donde se encuentran la producción de misiles balísticos de Irán y su programa espacial.

El miércoles, Estados Unidos reanudó la ofensiva contra Irán durante el día, lo que evidenció aún más el aumento del ritmo de las operaciones. Un ataque contra la isla Gran Tunb, un punto estratégico en el estrecho de Ormuz, tuvo como objetivo emplazamientos iraníes de defensa y misiles, informó el Comando Central.

Mientras tanto, el ejército estadounidense indicó que abrió fuego contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, que navegaba hacia la isla de Jarg, la principal terminal de exportación de petróleo de Irán en el golfo Pérsico. Después de que el barco “ignorara múltiples advertencias”, una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación mercante al disparar un misil contra la chimenea del buque.

Otro ataque estadounidense el miércoles tuvo como objetivo un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada de Irán, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia de Sistán y Baluchistán, informó la televisión estatal iraní. El reporte indicó que los estadounidenses dispararon al menos 13 misiles en el ataque y que entre los siete muertos había reclutas y soldados de carrera. Varios efectivos resultaron heridos.

Irán respondió el jueves con ataques de misiles y drones contra Baréin, Jordania y Kuwait, informaron autoridades de esos países que albergan fuerzas estadounidenses. No hubo confirmación inmediata de daños o víctimas por los ataques.

El estrecho de Ormuz sigue en el centro de los combates

La última ronda de enfrentamientos se concentra en el estrecho de Ormuz. La forma de reabrir el estrecho ha sido un quebradero de cabeza para Estados Unidos desde que Irán impuso sus restricciones en los primeros días de la guerra.

Durante el acuerdo provisional, algunos barcos comenzaron a transitar por el paso utilizando una ruta cerca de Omán supervisada por el ejército estadounidense y que está fuera del control de Teherán.

En los últimos días, Irán atacó barcos que usaban esa ruta, lo que llevó a intercambios de fuego como represalia. Estados Unidos ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero expertos señalan que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres. Imponer el bloqueo es otra forma de presionar a Irán.

Pero, mientras tanto, los precios del petróleo están subiendo. El precio del crudo Brent, el referente internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el jueves —más de un 15% por encima del precio previo a la guerra, aunque todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.