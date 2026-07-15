United Airlines ofrecerá asiento vacío del medio vacío en algunos de sus vuelos

United Airlines busca atraer a más pasajeros con otro lujoso beneficio: el asiento de en medio vacío.

La aerolínea, con sede en Chicago, anunció esta semana sus planes para implementar una nueva fila de sus asientos “Economy Plus” en los que no habría un ocupante en el asiento del medio —dejando en su lugar espacio para una mesa compartida (y más espacio para los codos) entre los viajeros de pasillo y ventanilla.

La oferta únicamente estará disponible en una fila de los nuevos aviones Airbus A321XLR de United, y se tiene previsto que los precios y ventas se den a conocer en los próximos meses. Sin embargo, la aerolínea insinuó que eventualmente podría ampliarla opción en otros aviones.

La medida forma parte de un impulso más amplio por parte de las aerolíneas para promocionar más niveles especiales y complementos en sus vuelos para atraer a pasajeros que están dispuestos a pagar más por volar con comodidad.

United sigue los pasos de un puñado de aerolíneas europeas, incluidas Lufthansa y Finnair, que ya ofrecen asientos centrales vacíos en su clase ejecutiva. Otras aerolíneas han permitido desde hace varios años que los viajeros paguen un monto extra o compren boletos adicionales para mantener vacíos los asientos de en medio.

United indicó el martes que anticipa que será “la única aerolínea de Estados Unidos” en contar con este tipo de filas. Los viajeros se han quejado desde hace años del asiento de enmedio -- ya sea que viajen en el asiento de pasillo o ventanilla, que tienen que compartir un reposabrazos, como los pasajeros que quedan atrapados entre otras dos personas.

La más reciente opción se produce meses después de que la aerolínea anunció “United Relax Rows”, que, a partir de comienzos del próximo año, permitirán a los pasajeros de clase económica convertir una fila de tres asientos en algunos aviones Boeing en un sofá en el que puedan dormir o recostarse después del despegue.

“Estamos invirtiendo de punta a punta en toda nuestra flota”, destacó Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United. Señaló que estas dos nuevas ofertas le brindan a los clientes más “opciones y valor en cada cabina”.

Los pasajeros en el mismo vuelo aún pueden tener experiencias de viaje notablemente distintas en todas las aerolíneas. Y aunque existe una demanda de asientos más espaciosos , algunos viajeros con presupuestos ajustados pueden sentir una brecha cada vez más amplia — o frustración por los nuevos costos por servicios que antes eran gratuitos y por los niveles adicionales que deben manejar al comparar precios.

Un puñado de reconocidas aerolíneas, como Delta, ha adoptado nuevas estrategias para ofrecer “lo mejor” — no lo más barato. Mientras tanto, ejecutivos de United han rechazado la idea de que la industria se enfoque únicamente en ir detrás de los viajantes dispuestos a gastar y sostienen que las inversiones en productos premium forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la experiencia de viaje de todos los pasajeros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.