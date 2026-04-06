Ataques aéreos en Irán matan a más de 25 personas mientras se acerca plazo de Trump para Ormuz

Israel y Estados Unidos llevaron a cabo una oleada de ataques el lunes que mató a más de 25 personas en Irán. Teherán respondió con disparos de misiles contra Israel y sus vecinos árabes del Golfo, mientras se acercaba el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que Teherán reabriera el estrecho de Ormuz.

Las explosiones resonaron en la noche en Teherán y durante horas se pudieron oír aviones a reacción volando a baja altura mientras la capital era bombardeada. Una densa columna de humo negro se elevó cerca de la plaza Azadi de la ciudad después de que un ataque aéreo alcanzara los terrenos de la Universidad de Tecnología Sharif.

Las autoridades israelíes informaron del hallazgo de dos personas muertas entre los escombros de un edificio residencial en Haifa. La búsqueda de otras dos continuaba, mientras nuevos ataques con misiles iraníes alcanzaban la ciudad del norte de Israel a primera hora del lunes.

Kuwait y Emiratos Árabes Unidos activaron sus sistemas de defensa antiaérea para interceptar misiles y drones iraníes entrantes, mientras Teherán mantenía la presión sobre sus vecinos del Golfo. Los ataques habituales de Irán contra la infraestructura energética regional y su control férreo del estrecho de Ormuz —por donde en tiempos de paz se transporta una quinta parte del petróleo mundial— han disparado los precios globales de la energía.

Bajo presión en casa, a medida que los consumidores se muestran cada vez más preocupados, Trump dio a Teherán un plazo que vence la noche del lunes, hora de Washington, y advirtió que, si no se alcanzaba un acuerdo para reabrir el estrecho, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas de Irán y otros objetivos de infraestructura, y haría retroceder al país “a la Edad de Piedra”.

“El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo junto, en Irán”, amenazó Trump en una publicación en redes sociales, en la que añadió que si Irán no abría el estrecho “vivirán en el infierno”.

Teherán no parece ceder mientras se acerca el plazo de Trump para el estrecho de Ormuz

Teherán no ha mostrado señales de dar marcha atrás en su control del transporte marítimo a través del estrecho, que estaba completamente abierto antes de que Israel y Estados Unidos atacaran Irán el 28 de febrero para iniciar la guerra.

Tras las publicaciones de Trump, plagadas de insultos, el Domingo de Pascua, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, calificó de “temerarias” las amenazas de atacar la infraestructura de Irán.

“No ganarán nada mediante crímenes de guerra. La única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y poner fin a este peligroso juego”, escribio Qalibaf en X.

El crudo Brent, el referente internacional, subió a 109 dólares en las operaciones al contado a primera hora del lunes, alrededor de un 50% más que cuando comenzó la guerra.

Irán ha dejado pasar a algunas embarcaciones por el estrecho desde que empezó la guerra, pero a ninguna perteneciente a Estados Unidos, Israel o países que se perciba que han ayudado a la campaña. Algunas han pagado a Irán por el paso y el flujo total de tráfico ha caído más de un 90% respecto al mismo periodo del año pasado.

Más allá de las amenazas militares de Trump, los esfuerzos diplomáticos siguen en marcha para ver si se puede alcanzar una solución que permita abrir la vía marítima.

El Ministerio de Exteriores de Omán indicó que viceministros de Exteriores y expertos de Irán y Omán se reunieron para debatir propuestas destinadas a garantizar un “tránsito fluido” por el estrecho.

Egipto señaló que el ministro de Exteriores, Badr Abdelatty, habló con el enviado de Estados Unidos Steve Witkoff y con el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, así como con sus homólogos de Turquía y Pakistán. Rusia informó que Araghchi también habló con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Los ataques aéreos matan a más de 25 personas en Irán

Uno de los ataques aéreos de la mañana del lunes tuvo como objetivo la Universidad de Tecnología Sharif de Teherán, donde medios iraníes reportaron daños en los edificios, así como en un sitio de distribución de gas natural junto al campus.

No estaba claro de inmediato qué había sido atacado en los terrenos de la universidad, donde no hay estudiantes porque la guerra ha obligado a todas las escuelas del país a pasar a clases en línea. Sin embargo, a lo largo de los años varios países han sancionado a la universidad por su trabajo con el ejército, en particular en el programa de misiles balísticos de Irán, que está controlado por la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar del país.

Un ataque cerca de Eslamshar, al suroeste de Teherán, mató al menos a 13 personas, informó la agencia semioficial de noticias Fars. Otras cinco personas murieron cuando fue alcanzada una zona residencial en la ciudad de Qom, y seis más murieron en ataques en otras ciudades, reportó el diario estatal IRAN.

La televisión estatal iraní informó que otras tres personas murieron cuando un ataque aéreo alcanzó una vivienda en Teherán.

El saldo de muertos de la guerra se cuenta por millares

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que comenzó la guerra, pero su gobierno no ha actualizado la cifra desde hace días.

En Líbano, al que Israel ha invadido por tierra, más de 1.400 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas. Allí han muerto 11 soldados israelíes mientras atacaban a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán.

En los estados árabes del Golfo y en la ocupada Cisjordania han muerto más de dos docenas de personas, mientras que en Israel se ha informado de 19 fallecidos y han muerto 13 militares de Estados Unidos.

___

Rising informó desde Bangkok.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.