Adiós al CIA World Factbook: La guía mundial que deja un vacío en aulas y bibliotecas

Si asististe a la escuela en cualquier momento después de la administración Nixon, entonces probablemente viste en algún momento el CIA World Factbook, un mapa y manual de referencia del planeta Tierra y sus habitantes sobre el que casi todo el mundo podía estar de acuerdo.

Tal vez leíste partes en un disquete o un CD-ROM para ese proyecto de estudios sociales que entregabas mañana. O revisaste su lista de naciones para buscar Letonia, porque ese es el país que representarás la próxima semana en el Modelo de la ONU. Mejor aún, recorriste la Tierra en tu imaginación mientras sostenías el Factbook físico en tus propias manos, desplegando sus mapas y comprendiendo, quizá por primera vez, que el gesto de pulgar arriba que tus amigos se hacen entre sí se considera un insulto obsceno en partes de Oriente Medio, Europa y Argentina.

¿Quién lo sabía? El Factbook y sus lectores, desde hace más de seis décadas.

Sus autores —algunos de los mejores recopiladores de inteligencia del mundo, que aportaron miles de sus propias fotos— mantuvieron actualizada y en línea la base de datos seleccionada para uso público sin costo. Las razones declaradas eran geopolíticas y filosóficas. Pero, ya que hablamos de hechos, también es cierto que el Factbook se hizo público en 1975 con elevadas declaraciones de propósito en un momento en que el Congreso estaba revelando abusos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluida la CIA.

La CIA explicaba en sus páginas: “Compartimos estos hechos con los pueblos de todas las naciones con la convicción de que el conocimiento de la verdad sustenta el funcionamiento de las sociedades libres”.

Pero ya dejó de compartirlos.

La administración Trump cerró abruptamente el 4 de febrero este relato ampliamente aceptado de la humanidad y sus banderas, naciones, costumbres, fuerzas armadas y fronteras. La CIA presentó la medida como un avance para una agencia cuya misión central ha cambiado.

Una gran ola de tristeza se alzó entre los seguidores del Factbook. Muchos en duelo por un Estados Unidos que valora el conocimiento en sí. Algunos vieron fuerzas más oscuras en acción bajo un presidente cuya administración ha promovido —en tiempos de guerra y de paz— “hechos alternativos”.

“Permanezcan curiosos”, aconsejó la CIA en su “cariñosa despedida” del Factbook.

Y podría haber añadido: buena suerte para averiguar qué es verdad en el mundo salvaje y con frecuencia inexacto de internet y la inteligencia artificial.

La historia de origen del Factbook

Décadas antes de que Google se convirtiera en un verbo de uso cotidiano, existía el Factbook.

Su historia de origen está arraigada en el ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor en 1941, un fracaso de inteligencia estadounidenses que inspiró un enfoque más coordinado para recopilar y organizar información sobre los enemigos de Estados Unidos. Nacieron los Joint Army Navy Intelligence Studies, el primer programa interdepartamental de inteligencia básica del país. Pero para 1946, los expertos en seguridad nacional coincidían en que “la conducción de la paz involucra a todos los países, todas las actividades humanas —no solo al enemigo y su producción bélica—”, en palabras de uno de ellos, George S. Pettee.

La tarea de recopilar inteligencia básica sobre otros países se asignó a la recién creada CIA en 1947, según el sitio web de la agencia.

La Guerra Fría dejó al descubierto la necesidad permanente de una fuente única de inteligencia básica —y una oportunidad para lo que en 1971 se convirtió en el Factbook no clasificado. Se abrió al público cuatro años después.

Además de volverse útil para estudiantes, tenía influencia geopolítica. El Factbook exhibía las capacidades de inteligencia estadounidenses ante la antigua Unión Soviética y otros enemigos. Estar incluido en él podía conferir legitimidad a una nación o a un partido de oposición. Y resultaba irónico que una agencia fundada sobre la necesidad de saber y guardar secretos estuviera compartiendo tantos datos —“espionaje básico”— con el público.

El Factbook también probablemente sirvió para mejorar la imagen pública de la CIA y marcar distancia con otras agencias de inteligencia empañadas por investigaciones del Congreso. El senador Frank Church, demócrata por Idaho, convocó en 1975 un panel que celebró más de 100 audiencias públicas, muchas televisadas, en la supervisión más significativa de las agencias de inteligencia desde la Segunda Guerra Mundial.

En 1976, el Comité Church informó de abusos generalizados por parte de la CIA, la oficina hacendaria IRS, la Agencia de Seguridad Nacional y el FBI, incluida la revelación de las “Joyas de la Familia” de la CIA. Se trataba de un recuento interno de actividades ilegales de la CIA, como espiar a activistas estadounidenses y un plan de asesinato contra el líder cubano Fidel Castro.

También en 1975, lo que se convertiría en el CIA World Factbook se hizo público, consolidándose como una herramienta de investigación confiable recomendada con frecuencia en proyectos de clase. Nunca hubo confirmación de que la mala prensa inspirara la amplia difusión del Factbook, pero hacerlo aproximadamente al mismo tiempo encajaba con la necesidad de la CIA de rehabilitar su marca.

La CIA rebautizó la publicación como The World Factbook en 1981, y en 1997 dio el salto a internet. La CIA lo ha descrito como la representación de “una culminación tremenda de esfuerzos de algunas de las mentes analíticas más brillantes de nuestro país”.

Su desaparición en la era Trump

La noticia del fin del Factbook conmocionó a más que solo estudiantes e investigadores de Estados Unidos. Medios de comunicación en el extranjero lo destacaron. La historia se propagó por las redes sociales, con usuarios de Reddit remitiéndose unos a otros a Factbooks archivados y apresurándose a crear e identificar otras fuentes de información imparcial que pudieran bastar.

Isabel Altamirano, profesora asistente y bibliotecaria de química en la Universidad de Auburn, en Alabama, señaló que la información todavía existe, pero “será más difícil de encontrar”. Las bibliotecas universitarias, por ejemplo, ofrecen recursos similares a los estudiantes, que acceden a ellos a través de su matrícula.

“Era tan fácil, porque todo estaba en un solo lugar”, comentó en una entrevista, y añadió que el 4 de febrero, cuando vio la noticia, se apresuró a eliminar el Factbook de una lista de recursos para sus estudiantes en una clase de comunicación empresarial.

En el fondo, dijo un analista, un Factbook elaborado por una agencia gubernamental con agendas secretas y métodos sombríos quizá nunca fue imparcial desde el principio.

“Quienes lo compilan no son, ni puede esperarse que sean, neutrales”, sostuvo Binoy Kampmark, profesor de estudios globales, urbanos y sociales en el Royal Melbourne Institute of Technology, en Australia. Lamentar su pérdida, escribió en un correo electrónico, sería “equivocado”.

El Factbook, añadió, quizá sea mejor conservarlo como documento histórico. Su última publicación del 4 de febrero ya está desactualizada, según una versión archivada: en la sección sobre Irán, el jefe de gobierno del país todavía figura como el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Se informó que Jamenei murió el 1 de marzo en los ataques de Estados Unidos e Israel. Y el mundo volvió a cambiar, esta vez sin el Factbook para dejar constancia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.