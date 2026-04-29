Meta supera las expectativas de ganancias, pero incrementa su previsión de gastos de capital en 2026

Meta Platforms Inc., empresa matriz de Instagram y Facebook, publicó el miércoles resultados del primer trimestre que superaron las expectativas y mostraron crecimiento en las ganancias, pero el gigante de las redes sociales también incrementó su previsión de gastos de capital para el año.

La empresa ganó 26.770 millones de dólares, o 10,44 dólares por acción, en el periodo de enero a marzo, un aumento de aproximadamente el 61% frente a los 16.640 millones de dólares, o 6,43 dólares por acción, del mismo periodo hace un año. Los ingresos subieron 33% respecto al año pasado, hasta 56.310 millones de dólares. Se tenía previsto que Meta ganara 6,67 dólares por acción con ingresos de 55.600 millones de dólares, según las estimaciones de analistas encuestados por FactSet Research.

“Tuvimos un trimestre histórico con un fuerte impulso en todas nuestras aplicaciones y el lanzamiento de nuestro primer modelo de Meta Superintelligence Labs", manifestó en un comunicado su director general, Mark Zuckerberg. "Vamos por buen camino para ofrecer superinteligencia personal a miles de millones de personas”.

Meta prevé que los ingresos totales del segundo trimestre —el actual— se sitúen en un rango de 58.000 millones a 61.000 millones de dólares, en comparación con la estimación promedio de los analistas, de 59.480 millones de dólares.

La empresa también actualizó sus gastos de capital pronosticados para el año a un rango que oscila entre 125.000 millones y 145.000 millones de dólares, por encima del rango anunciado previamente de 115.000 millones a 4135.000 millones. Meta indicó que el cambio refleja sus expectativas de precios más altos de componentes y, “en menor medida”, costos adicionales de centros de datos.

Cuando Meta publicó su previsión inicial de gasto para 2026 al cierre del año pasado, señaló que el crecimiento interanual estaba impulsado por una mayor inversión para respaldar los esfuerzos de Meta Superintelligence Labs. Desde entonces, la empresa ha dicho que despedirá a aproximadamente el 10% de su plantilla, lo que equivale a unos 8.000 trabajadores, mientras continúa incrementando el gasto en infraestructura de inteligencia artificial y en la contratación de expertos en IA con salarios elevados.

Meta concluyó marzo con casi 78.000 trabajadores, un incremento del 1% interanual.

El precio de las acciones de la compañía bajaba más de 6% en las operaciones posteriores al cierre después de que se dieran a conocer las cifras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.