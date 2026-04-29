Uber ahora ofrecerá otro servicio: reservaciones de hoteles

Uber se está expandiendo hacia otro lado del negocio de los viajes: los hoteles.

La empresa de transporte con conductor y entregas manifestó el miércoles que los usuarios de su aplicación ya pueden reservar habitaciones de hotel. Uber está utilizando listados de hoteles proporcionados por Expedia Group, un servicio de reservas que trabaja con 700.000 hoteles y otras propiedades en todo el mundo. La compañía indicó que más de 1 millón de alquileres vacacionales de Vrbo, propiedad de Expedia, se añadirán a la aplicación más adelante este año.

Sachin Kansal, director de producto de Uber, declaró que la reserva de hoteles es un gran paso hacia el objetivo de Uber de convertirse en una “aplicación para todo” que atienda muchas necesidades de los clientes. Uber, con sede en San Francisco y fundada en 2009, lanzó Uber Eats para entregas de restaurantes en 2015 y se expandió con entregas de comestibles en 2020.

“Los consumidores están dedicando demasiado tiempo a coordinar su vida, usando múltiples aplicaciones. La IA está en el aire y todos están tratando de averiguar: ¿cómo me ayuda la IA o no me ayuda?”, dijo Kansal a The Associated Press. "Nuestro objetivo con estos anuncios es reunirlo todo en una sola aplicación, para ayudarles a ahorrar tiempo y también a ahorrar dinero”.

Cualquier usuario de la aplicación de Uber podrá hacer reservas de hotel. Pero los miembros de Uber One, que pagan 9,99 dólares al mes por cero tarifas de entrega y otros beneficios, obtendrán un descuento del 20% sobre una lista rotativa de 10.000 hoteles, además de un 10% de reembolso en créditos de Uber que pueden usar para reservar viajes, explicó Kansal.

Kansal comentó que Uber evaluó a múltiples socios antes de asociarse con Expedia, compañía basada en Seattle. Luego, Uber pasó meses integrando la tecnología de Expedia en su propia aplicación. Kansal no compartió los términos financieros del acuerdo.

“Están muy entusiasmados porque Uber aporta una base de usuarios que es muy afín a los viajes”, indicó Kansal. “Así que diría que será mutuamente beneficioso para ambas partes”.

Los viajes son una parte importante de la vida de los usuarios de Uber, sostuvo. Más de 100 millones de personas usan Uber cada año para ir o volver de un aeropuerto. Y el año pasado, se realizaron más de 1.500 millones de viajes de Uber fuera de la ciudad de origen de un pasajero.

La función de reserva de hoteles fue uno de varios anuncios relacionados con los viajes en el evento anual de nuevos productos de Uber el miércoles. Uber indicó que un modo de viaje mejorado ayudará a los usuarios a encontrar restaurantes y otros puntos de interés en las ciudades que visiten.

Uber señaló que los usuarios pronto recibirán recomendaciones de restaurantes y podrán reservar mesas en su aplicación a través de OpenTable. El servicio rival de entregas DoorDash comenzó recientemente a ofrecer reservas en restaurantes en su aplicación tras comprar la plataforma de hospitalidad SevenRooms.

Uber también informó que está lanzando un servicio que permitirá a los usuarios pedir una bebida o un refrigerio que los estará esperando cuando los recoja un conductor que use un vehículo premium de Uber Black. El servicio está previsto a empezar en las próximas semanas en Atlanta, Filadelfia, Los Ángeles y otras ciudades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.