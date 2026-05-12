Acciones asiáticas cotizan mixtas tras el repunte de Wall Street pese a temores de guerra con Irán

Las acciones asiáticas cotizaban con resultados dispares a primera hora del martes, mientras el optimismo alentado por un repunte récord en Wall Street chocaba con el nerviosismo por el alza de los precios del petróleo y una posible burbuja de IA.

El índice de referencia Nikkei 225 de Japón sumó un 0,7% hasta 62.881,03. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1,2% hasta 7.726,30, en lo que los analistas están calificando como las consecuencias de una dependencia excesiva de unas esperanzas en la IA que se están debilitando.

"Las acciones globales siguen dependiendo peligrosamente de un diminuto grupo de líderes de IA, creando una estructura de repunte que parece poderosa en la superficie, pero cada vez más frágil por debajo”, señaló Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

Considera que Corea del Sur podría estar entre las primeras grandes economías en atravesar lo que llamó “la fase de redistribución política del auge de la IA”.

El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,3% hasta 8.676,60. El Hang Seng de Hong Kong ganó un 0,2% hasta 26.467,50, mientras que el Composite de Shanghái perdió un 0,4% hasta 4.208,00.

Los precios del petróleo siguieron subiendo, ya que la guerra con Irán amenaza con prolongarse. El crudo de referencia de Estados Unidos subió 91 centavos hasta 98,98 dólares por barril. El crudo Brent, el estándar internacional, avanzó 90 centavos hasta 105,11 dólares por barril.

A las preocupaciones se sumaron comentarios del presidente Donald Trump, quien dijo que el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán estaba con “soporte vital” después de rechazar la más reciente propuesta de Irán para poner fin a su guerra. Eso eleva la importancia del viaje de Trump esta semana a China. China es el mayor comprador del crudo iraní sancionado.

La guerra ya ha hecho que el precio de un barril de Brent se dispare desde niveles previos al conflicto de alrededor de 70 dólares y ha trasladado inflación a la economía global. La guerra ha cerrado el estrecho de Ormuz y ha mantenido a los petroleros varados en el golfo Pérsico en lugar de entregar crudo a clientes en todo el mundo.

Aun así, algunas empresas están reportando mayores ganancias de las que esperaban los analistas, lo que significa que la economía de Estados Unidos se mantiene firme aunque los hogares se sientan desalentados por la gasolina cara y los aranceles.

En Wall Street, el S&P 500 subió un 0,2% respecto de su anterior máximo histórico, establecido el viernes. El promedio industrial Dow Jones ganó 95 puntos, o un 0,2%, y el compuesto Nasdaq sumó un 0,1% para alcanzar su propio máximo histórico.

En total, el S&P 500 avanzó 13,91 puntos hasta 7.412,84. El promedio industrial Dow Jones añadió 95,31 hasta 49.704,47, y el compuesto Nasdaq ganó 27,05 hasta 26.274,13.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron ligeramente. El rendimiento a 10 años aumentó a un 4,40% desde un 4,38% a última hora del viernes.

En las operaciones de divisas, el dólar de Estados Unidos subió a 157,57 yenes japoneses desde 157,12 yenes. El euro costaba 1,1761 dólares, por debajo de 1,1787.

___

El redactor de negocios de AP Stan Choe contribuyó a este despacho.

Yuri Kageyama está en Threads: https://www.threads.com/@yurikageyama

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.