Músicos del norte de México brillan en el festival Tecate Emblema

La música pop del norte de México fue la estrella de la segunda jornada del festival Tecate Emblema de la Ciudad de México, que reunió a más de 90.000 asistentes durante el fin de semana. Gloria Trevi, Kenia Os y NSQK fueron los protagonistas del domingo.

Desde que se anunció el cartel del Emblema con Gloria Trevi, originaria de Nuevo León, México, se esperaba uno de sus shows cargados de clásicos como “Zapatos viejos”, “Pelo suelto” y “Con los ojos cerrados”. Pero la cantautora, activa desde la década de 1980, sorprendió al arrancar su concierto colgada de un aparejo para interpretar “Dr. Psiquiatra”.

El asombro no paró, Trevi tuvo múltiples cambios de vestuario a una rapidez tal que no se perdía la continuidad ni el ritmo en su presentación y estuvo acompañada por bailarines que en más de una ocasión la hicieron volar sobre la tarima. Otras de sus canciones destacadas fueron “No querías lastimarme”, “Vestida de azúcar”, “Cinco minutos”.

“Podemos haber derramado lágrimas por alguien que no lo valía, pero hoy sabemos lo que nosotros sí valemos y en la vida no estamos hechos de las veces que nos caemos o que nos tiran”, dijo al final de su presentación. “Estamos hechos de las veces que nos levantamos, por eso a ti igual que a mí ‘Todos me miran’”, agregó antes de cerrar con esa canción clásica de los clubs nocturnos LGBTI+.

Os, quien es originaria de Mazatlán, Sinaloa, agradeció a sus “keninis” por haberla esperado desde muy temprano. Emergió en el escenario vestida como una conejita de Playboy y descendió por una escalinata iluminada. Estuvo acompañada por bailarines para presentar temas de su más reciente álbum “K de Karma”, así como otros de sus producciones pasadas, incluyendo “Pink Aura”, “Cambios de Luna” y “K23”.

NSQK, de Monterrey como Trevi, le preguntó a los fans si habían asistido a sus conciertos de noviembre en el Palacio de los Deportes. Muchos en el público gritaron emocionados recordando esas presentaciones en las que tuvo llenos totales y un montaje minimalista pero colmado de color para cada una de sus canciones.

Aunque el escenario del Emblema era más pequeño, NSQK logró transportar algo de ese show impresionante para adaptarlo en temas como “Tarde o temprano” y “Bobomensotonto”. También aprovechó para besar a su esposa Samantha quien estaba a un costado del escenario tomándole fotos con una cámara. NSQK se llevó la cámara para hacer fotos del público y tomarse una selfie.

Un poco más al norte, las hermanas de ascendencia mexicana Hanna y Ashley Pérez Mosa, del dúo country-pop Ha(asterisk)Ash, originarias de Lake Charles, Luisiana, se robaron la tarde con una presentación en la que hicieron corear al público “Perdón, perdón”, “No pasa nada” y "¿Qué hago yo?”.

Paris Hilton

En su faceta de DJ y productora, Paris Hilton presentó un set cargado de éxitos pop de Britney Spears, Katy Perry, Carly Rae Jepsen, pero también algunos temas de artistas latinoamericanos como “Gasolina” de Daddy Yankee y “Pepas” de Farruko, unidos con himnos electrónicos como “Satisfaction” de Benny Benassi y “Losing It” de Fisher.

También mezcló “That’s Hot” de Ayesha Erotica, una canción en la que Hilton es mencionada bastante. Todo esto mientras calzaba tacones altísimos y lucía un vestido aqua lleno de lentejuelas con el que se miró en un espejo de mano y se tomó selfies desde la consola. Dijo que había volado directo desde Nueva York, donde este fin de semana desfiló en la pasarela de GucciCore.

“Los amo, los extraño, estoy tan contenta de estar con todos ustedes”, dijo Hilton hacia el final de su presentación. “Ustedes son increíbles, son hermosos y nunca olviden que todos son una princesa. Yo tocaría toda la noche, pero hay reglas, pero los amo tanto… son la razón por la que hago lo que hago y me siento muy afortunada y bendecida de traer luz y felicidad al mundo”.

Hilton, modelo, empresaria y música, se dio a conocer a nivel internacional hace más de dos décadas por el reality “The Simple Life”, debutó como DJ en 2012 y, tras un comienzo con algunas reseñas negativas, ha logrado importantes residencias en capitales de la música electrónica como Ibiza. Aunque tiene éxitos pop como “Stars Are Blind” y “Turn It Up”, más recientemente ha producido canciones electrónicas como “Hot One” y “Ligther” con Steve Aoki.

Debuts en el Emblema

El artista panameño Sech fue uno de los primeros en subir al escenario principal en su primera presentación en el Emblema. Aunque es un artista urbano, una buena parte de su concierto fue acompañado sólo de guitarra acústica para temas como “Elegí” y “Porfa”.

“El apoyo siempre el mismo, la gente creo que siempre está activa, bien feliz en verdad”, dijo Sech en entrevista con The Associated Press. “Aunque venían artistas quizá distintos, la gente me apoyó mucho y eso se sintió súper bien”.

Otra artista que debutó en el Emblema y en México fue la sueca Zara Larsson, quien salió con una microfalda con flores amarillas y un top de bikini acompañada de bailarinas. Larsson incluyó “Lush Life”, “Midnight Sun” y “Never Forget You” en su presentación.