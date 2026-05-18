Buque comercial con ayuda de México y Uruguay arriba a La Habana

Un buque comercial cargado con ayuda de México y Uruguay arribó el lunes a La Habana en medio de las dificultades económicas que atraviesa la isla.

“Deseamos expresar el más profundo y sincero agradecimiento al gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a su querido pueblo, por el generoso envío de donativo de alimentos a nuestra isla”, expresó el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López Díaz, citado por el portal oficial Cubadebate.

El funcionario también agradeció los donativos de movimientos solidarios uruguayos.

El cargamento incluye artículos de aseo y productos alimenticios como leche en polvo, arroz y frijoles.

López Díaz subrayó sostuvo que los productos arriban “en un momento de grandes dificultades económicas, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo que sufre nuestro país por parte del gobierno de los Estados Unidos”.