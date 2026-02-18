Policía investiga rotura de colmillo de icónica estatua de Roma

La policía italiana investiga cómo la escultura del elefante de Bernini, un monumento romano muy querido, volvió a perder la punta de su colmillo izquierdo.

El fragmento de mármol de 11 centímetros fue hallado cerca de la estatua el fin de semana. Se determinó que no era original de Bernini, sino añadido en una restauración de 1977.

La misma punta ya se había roto en 2016 por vandalismo, informó el ayuntamiento de Roma.

La policía revisó cámaras de seguridad para averiguar quién, si es que alguien, fue responsable de romperla por segunda vez.

open image in gallery El rechoncho elefantito, no muy lejos del Panteón de Roma, es una parada frecuente para los turistas. E ( Cecilia Fabiano/Lapresse via AP )

El rechoncho elefantito, no muy lejos del Panteón de Roma, es una parada frecuente para los turistas. El papa Alejandro VII encargó al escultor barroco más famoso de Roma, Bernini, que lo diseñara después de que frailes dominicos descubrieran un pequeño obelisco egipcio en los terrenos de su convento cercano, que está junto a la basílica de Santa Maria Sopra Minerva.

El elefante, ubicado en la Piazza della Minerva frente a la basílica, sostiene el obelisco sobre su lomo.

Según el sitio web del ayuntamiento de Roma, Bernini y los frailes discreparon sobre la obra: el artista creía que el peso del obelisco podía ser soportado por las cuatro patas del elefante, pero los frailes insistían en que el obelisco sería más estable con un soporte de piedra bajo su vientre.

Los frailes ganaron la discusión, y el aspecto rechoncho le valió al elefante el apodo de “el cerdito de Minerva”, porque con unas patas tan cortas y el soporte central, se parece más a un cerdo que a un elefante.

Según la leyenda popular, Bernini se vengó de los frailes orientando la parte trasera del elefante, con la cola levantada, hacia su convento.