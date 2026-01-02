Sirenas de emergencia por sismo de magnitud 6,3 interrumpen el discurso de la presidenta de México

Un sismo de magnitud 6,3 sacudió el sur de México el viernes, cerca del popular destino turístico de Acapulco, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba una conferencia de prensa.

El movimiento telúrico se registró a las 7:58 de la mañana, hora local, a una profundidad superficial de 10 kilómetros, según informó el Centro Alemán de Investigación en Geociencias (GFZ). Esta escasa profundidad puede haber intensificado la percepción del temblor en la superficie.

La mandataria ofrecía su primera conferencia de prensa dedicada al turismo en 2026, desde el Palacio Nacional, cuando se registró el sismo. En plena transmisión en vivo, comenzaron a sonar las sirenas de alerta sísmica.

La señal captó las vibraciones del movimiento mientras Claudia Sheinbaum, con serenidad, pidió a los asistentes que evacuaran la sala.

Minutos después, la conferencia de prensa se reanudó con normalidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió con calma a los asistentes de la conferencia de prensa que evacuaran la sala mientras se registraba un sismo la mañana del viernes

Turistas evacuaron hoteles en la capital mexicana luego del temblor de madrugada

La presidenta informó que se comunicó con la gobernadora de Guerrero y confirmó que no se registraron daños graves ni en ese estado ni en la Ciudad de México.

Pese a ello, habitantes de Guerrero y zonas cercanas reportaron haber sentido el temblor, y lo registraron en videos que luego difundieron en la red social X.

Según medios locales, en la capital mexicana se reportó la caída de paneles del techo en el estacionamiento A del Hospital La Raza.

Karen Gómez, residente de la Ciudad de México, relató a la agencia AFP que el sismo la despertó en plena madrugada:

“Me desperté aterrorizada. La alerta de mi celular decía que era un sismo fuerte”, afirmó. Por su parte, Norma Ortega, de 57 años, quien vive en el décimo piso de un edificio, comentó: “Me llevé un susto terrible”.

Turista habla por teléfono tras ser evacuado de un hotel durante el sismo de magnitud 6,5 que sacudió Acapulco, en el estado de Guerrero, México, el 2 de enero de 2026. El terremoto también se sintió con fuerza en la Ciudad de México Un sismo de magnitud 6,5 sacudió la Ciudad de México

Tras evacuar por el sismo, Sheinbaum y la prensa retomaron la conferencia minutos más tarde

El epicentro del sismo se localizó a unos 14 kilómetros de San Marcos, en el sur del estado de Guerrero, y a aproximadamente 230 kilómetros de la capital. Dada esa cercanía, tanto el hospital como varios vecinos de la zona activaron protocolos de evacuación.

La Ciudad de México, construida sobre un antiguo lecho lacustre, es especialmente vulnerable a los sismos cuyo epicentro se ubica en Guerrero. En este contexto, resurgió el recuerdo del devastador terremoto del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8,1, que causó más de 10.000 muertes, 30.000 heridos y dejó a unas 250.000 personas sin hogar, según datos de History.com.

Traducción de Leticia Zampedri