Sismo de 6,5 sacude el sur y centro de México. No se reportan por el momento daños ni víctimas

Un terremoto sacudió con fuerza el sur y centro de México el viernes interrumpiendo la primera rueda de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum del nuevo año luego de que sonaran las alarmas sísmicas y cimbrando las costas de Guerrero, en el Pacífico. No se reportaron daños graves ni víctimas de forma inmediata.

El sismo tuvo una magnitud de 6,5 grados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y tuvo su epicentro cerca de la localidad de San Marcos, unos 70 kilómetros al sureste del turístico puerto de Acapulco.

Diez minutos después de que sonara la alerta, Sheinbaum retomó la conferencia de prensa. “Parece que no hay daños graves, pero vamos a esperar el reporte de Guerrero”, dijo.

La gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, dijo que las unidades de protección civil habían activado de inmediato los recorridos de verificación y pidió a la población que se mantuviera alerta porque se habían reportado réplicas.

“Estamos en contacto permanente con los municipios de las ocho regiones del estado, para conocer cualquier afectación y brindar atención inmediata”, indicó Salgado en su cuenta oficial de X.

La Secretaría de Protección Civil de Guerrero informó de varios derrumbes de tierra y rocas tanto en Acapulco como en algunas carreteras del estado y el gobierno federal reportó daños menores en tres instalaciones sanitarias.

José Raymundo Díaz Taboada, médico y defensor de derechos humanos que vive en uno de los cerros que rodean el puerto de Acapulco, dijo a AP que estaba acostado cuando comenzó a sentir un fuerte rumor y el ladrido de perros que todos los vecinos de su zona identifican con el anuncio de un sismo.

“En ese momento empezó a sonar la alerta sísmica en el celular…y fue que se empezó a sentir ya fuerte la vibración, con mucho ruido por el tipo de terreno” pero con sacudidas menores que en temblores previos, explicó mientras preparaba una mochila de emergencia ante la continuidad de las réplicas.

Díaz Taboada dijo que no había podido comunicarse con varios compañeros de la llamada Costa Chica, la más cercana al epicentro, porque las comunicaciones estaban cortadas.

El sismo se sintió en siete estados del país y, según el gobierno federal, tuvo más de 150 réplicas. La mayor, según el servicio geológico estadounidense, fue de 4,5 grados.

En la Ciudad de México cimbró los edificios más altos y en otros, en lugar de movimiento, se escuchaban ruidos en el interior de las paredes, constataron varios periodistas de The Associated Press.

Muchas personas salieron de sus casas en pijama y con sus mascotas en brazos mientras observaban los cables de la luz o los árboles para revisar el impacto que había tenido el temblor.

En la capital también sonó una alarma a través de los celulares, un nuevo sistema de alerta puesto en marcha recientemente por el gobierno mexicano.