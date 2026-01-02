Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

AP Fotos: Celebraciones de Año Nuevo y más imágenes de la semana en América Latina y el Caribe

Gente en toda Latinoamérica celebró el Año Nuevo durante una semana en que los inmigrantes guatemaltecos fueron deportados a sus países de origen y los científicos en México estudiaron el volcán Popocatépetl. ___ Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026 ___ Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Jon Orbach en Ciudad de México. ___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in