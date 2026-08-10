Fuerte terremoto con epicentro en Colombia sacude también a los vecinos Ecuador y Panamá

Un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en el Pacífico colombiano sacudió el lunes gran parte del país, dejó varios heridos y afectó infraestructura.

El sismo se produjo a las 7.34 hora local (12.34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, un municipio ubicado en el departamento de Chocó, de acuerdo con el Servivio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó que en la capital del departamento “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número.

El movimiento fue sentido también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se evacuaron varios edificios y oficinas públicas.