Panamá refuerza sus fronteras 48 horas después de la llegada del nuevo gobierno de Colombia

Panamá movilizó el domingo a más de 500 agentes, así como helicópteros, embarcaciones y al menos 15 patrullas, hacia su frontera con Colombia con el objetivo de reforzar el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal, apenas 48 horas después de la llegada de un nuevo gobierno a Bogotá.

El despliegue por tierra, mar y aire forma parte de la Operación “Escudo de Acero” y se realizó desde la comunidad de Metetí, en la selvática provincia de Darién, cerca de la frontera con Colombia. La orden provino del director general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), Larry Solís.

Agentes armados y equipados se dirigieron a sus unidades asignadas alrededor de las 10 de la mañana. Algunos de los elementos abordaron vehículos blindados que salieron en caravana hacia Yaviza y Puerto Quimba, desde donde parte del contingente continuó en lanchas río adentro.

Solís confirmó que el operativo se desarrolla en coordinación con las fuerzas colombianas.

“Ellos están haciendo lo propio del otro lado, de Colombia. Ellos mantienen su postura combativa y sí, nosotros queremos más que todo ser interoperables en la región”, afirmó.

Solís señaló que el sábado sostuvo una conversación con el general Eduardo Alberto Arias, jefe de una brigada de la Séptima División del Ejército colombiano, para informarle de la operación.

Las unidades se desplegaron hacia ríos, puestos fronterizos y otros puntos estratégicos. “Vamos a seguir combatiendo el narcotráfico, seguimos combatiendo al crimen organizado que se mantiene en el cordón de la frontera”, subrayó Solís, quien mencionó al Clan del Golfo entre las organizaciones que operan en la región.

El operativo también incluye el uso de drones y otras herramientas tecnológicas. Solís señaló que Panamá se prepara ante posibles amenazas con drones contra puestos binacionales y que Estados Unidos está colaborando en el desarrollo de contramedidas.

“Ahora mismo tenemos cierta preocupación porque tenemos unos puestos binacionales que compartimos con el ejército de Colombia, con la policía de Colombia y nosotros no descartamos que en su momento puedan puedan tener alguna amenaza directa con drones y nos estamos preparando para eso” afirmó Solís.

La operación se produce dos días después de que Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia con la promesa de priorizar la seguridad y combatir a los grupos armados ilegales.

En su primer discurso ante miembros de las fuerzas armadas, el nuevo mandatario colombiano lanzó una advertencia a las estructuras criminales: “tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública”.

El presidente panameño José Raúl Mulino se reunió ese mismo día con De la Espriella en Cali. En el encuentro, en el que también participó el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, se abordó el apoyo de la policía y las fuerzas militares colombianas en la lucha contra el narcotráfico mediante la asesoría y capacitación de los estamentos de seguridad panameños.

Solís aseguró que Panamá busca mantener la coordinación con las fuerzas policiales y militares colombianas para reforzar la seguridad en ambos lados de la frontera.

En tanto, en la ciudad de Panamá, se realizan los ejercicios militares Panamax con la participación de miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos y representantes de 20 países, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad, reforzar la capacidad colectiva para llevar a cabo operaciones multinacionales complejas en todos los ámbitos, garantizar la libre circulación del comercio a través del Canal de Panamá y mantener la seguridad y la estabilidad en la región.