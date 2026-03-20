Vance visitará Hungría días antes de elecciones desafiantes para Orbán, dice canciller

El vicepresidente estadounidense JD Vance visitará Hungría próximamente, anunció el ministro de Exteriores húngaro, unos días antes de las elecciones que se vislumbran como el más difícil desafío electoral para el primer ministro Viktor Orbán.

La oficina de Vance no ha confirmado el viaje.

Orbán, el nacionalista que está en el poder desde 2010 y busca su quinta victoria electoral consecutiva el 12 de abril, enfrenta un desafío sin precedentes del partido de centroderecha Tisza y de su líder, Péter Magyar.

Rezagado en la mayoría de las encuestas, Orbán ha emprendido una gira de campaña por todo el país en un esfuerzo por apuntalar su apoyo.

Magyar, quien ha prometido restaurar las instituciones democráticas mermadas bajo Orbán y reorientar al país hacia sus aliados occidentales, ha puesto a prueba lo que antes parecía un control inquebrantable del poder por parte del populista prorruso.

El ministro de Exteriores, Péter Szijjártó, dijo en un pódcast transmitido el viernes que la visita de Vance “se deriva de la muy intensa relación intergubernamental húngaro-estadounidense”. No precisó la fecha del viaje de Vance.

El viaje se produciría después de que el secretario de Estado Marco Rubio visitara la capital, Budapest, el mes pasado, donde respaldó con firmeza la candidatura de Orbán.

Orbán es uno de los partidarios más vehementes de Trump en la Unión Europea y ha buscado activamente ganarse el favor del presidente de Estados Unidos de cara a la votación de abril. Orbán expresó anteriormente su esperanza de que Trump hiciera su propio viaje a Hungría antes de las elecciones.

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La corresponsal Michelle L. Price contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.