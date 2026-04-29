William y Kate celebran su 15.º aniversario de bodas con una foto familiar nunca antes vista

Los príncipes de Gales celebraron su 15º aniversario de bodas compartiendo una fotografía familiar inédita que captura un momento relajado bajo el sol.

La íntima instantánea, tomada por el fotógrafo Matt Porteous, muestra a William y Kate junto a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, disfrutando de unas vacaciones de Pascua descalzos en Cornualles.

La imagen muestra a la familia de cinco miembros tumbada hombro con hombro boca arriba en la hierba, con Louis apoyando juguetonamente las piernas sobre su madre, Kate.

Todos van vestidos con pantalones cortos, a excepción de la Princesa de Gales.

Su cocker spaniel negra, Orla, es visible junto a William, acompañada por un spaniel marrón cuyo nombre no se reveló.

El segundo perro es uno de los cachorros de Orla que William y Kate conservaron. William apareció en una foto con los cachorros en una publicación de 2025 para celebrar su cumpleaños.

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El Palacio de Kensington compartió la nueva fotografía en las redes sociales, acompañada del mensaje: “Celebrando 15 años de matrimonio” y un emoji de corazón rojo.

Esto ocurre después de que el príncipe y la princesa atravesaran momentos difíciles cuando a Kate le diagnosticaron cáncer en 2024.

El cáncer fue descubierto mientras la princesa se sometía a una cirugía abdominal mayor, y posteriormente recibió quimioterapia preventiva.

En aquel momento, Kate elogió a su marido como “una gran fuente de consuelo y tranquilidad”.

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En 2025 reveló que estaba en remisión, y la familia posteriormente comenzó una nueva etapa mudándose a una nueva casa, la Forest Lodge de ocho habitaciones en Windsor Great Park, en otoño.

La pareja, que se conoció en la universidad de St Andrews, se casó en una grandiosa ceremonia de cuento de hadas en la Abadía de Westminster el 29 de abril de 2011, y después se besaron en el balcón del Palacio de Buckingham para deleite de la multitud.

La novia lució un elaborado vestido color marfil de Sarah Burton para Alexander McQueen con detalles florales de encaje, mientras que el novio vestía la túnica roja de la Guardia Irlandesa.

William y Kate dieron la bienvenida a su primer hijo y heredero, George, en 2013, seguido de Charlotte en 2015 y Louis en 2018.

Traducción de Olivia Gorsin