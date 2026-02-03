Líderes republicanos impulsan voto para poner fin al cierre parcial del gobierno

La capacidad del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson para cumplir el pedido del presidente Donald Trump de financiar al gobierno será puesta a prueba el martes cuando el recinto realice una votación procesal sobre el proyecto de ley para poner fin al cierre parcial del gobierno.

Johnson necesitará el apoyo casi unánime de su bancada republicana para proceder. Puede permitirse perder solo un republicano en las votaciones de línea partidaria con asistencia perfecta, pero algunos legisladores están amenazando con hundir el esfuerzo si sus prioridades no se incluyen. Trump intervino con una publicación en redes sociales, diciéndoles: "NO PUEDE HABER CAMBIOS en este momento".

"Trabajaremos juntos de buena fe para abordar los problemas que se han planteado, pero no podemos tener otro cierre largo, inútil y destructivo que perjudique tanto a nuestro país, uno que no beneficiará ni a republicanos ni a demócratas. Espero que todos voten, ¡SÍ!", escribió Trump en su sitio de redes sociales.

La medida pondría fin al cierre parcial del gobierno que comenzó el sábado, financiando la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre y al Departamento de Seguridad Nacional por dos semanas mientras los legisladores negocian posibles cambios para la agencia que hace cumplir las leyes de inmigración del país: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE.

Ejecutando la "jugada" de Trump

Johnson declaró en "Fox News Sunday" del canal Fox News que era la "jugada" de Trump hacerlo de esta manera. "Ya admitió que quería bajar el volumen, por así decirlo", indicó Johnson.

Pero los líderes republicanos sonaban como si aún tuvieran trabajo por hacer para convencer a las bases mientras los legisladores de la Cámara regresaban al Capitolio el lunes después de una semana en sus distritos congresionales.

"Siempre trabajamos hasta la última hora para conseguir los votos", señaló el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise. "Nunca comienzas el proceso con todos a bordo. Lo trabajas, y eso se puede decir de cada proyecto de ley importante que hemos aprobado".

El paquete de financiación fue aprobado por el Senado el viernes. Trump dice que lo firmará inmediatamente si pasa por la Cámara. Se espera que algunos demócratas voten por el proyecto final, pero no por la medida procesal inicial que establece los términos para el debate en la Cámara, lo que lo convierte en la prueba más difícil para Johnson y la Casa Blanca.

El líder demócrata Hakeem Jeffries ha dejado claro que los demócratas no ayudarán a los republicanos a salir de su atasco procesal, a pesar de que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ayudó a negociar el proyecto.

Jeffries, de Nueva York, señaló que la votación procesal cubre una variedad de temas que la mayoría de los demócratas se oponen, incluidas resoluciones para declarar en desacato al Congreso al expresidente Bill Clinton y a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton por la investigación de Jeffrey Epstein.

"Si tienen ese mandato tan masivo", dijo Jeffries sobre los republicanos, "entonces vayan y aprueben su regla, que incluye proyectos de ley tóxicos que no apoyamos".

Diferencias con el último cierre

El camino hacia el cierre parcial actual difiere del impasse de otoño, que afectó a más agencias y duró un récord de 43 días.

Entonces, el debate fue sobre la extensión de los subsidios temporales de la era de la pandemia de coronavirus para aquellos que obtienen cobertura de salud a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los demócratas no lograron incluir esos subsidios como parte de un paquete para poner fin al cierre.

El Congreso ha hecho importantes progresos desde entonces, aprobando seis de los 12 proyectos de asignaciones anuales que financian agencias y programas federales. Eso incluye programas importantes como la asistencia nutricional y el funcionamiento completo de parques nacionales y sitios históricos. Están financiados hasta el 30 de septiembre.

Pero los proyectos restantes representan aproximadamente tres cuartas partes del gasto federal, incluido el Departamento de Defensa. Los militares y trabajadores federales podrían perder cheques de pago dependiendo de la duración de la interrupción.

El proyecto se convierte en un obstáculo de último minuto

Algunos republicanos de la Cámara han exigido que el paquete incluya legislación que requiera que los votantes muestren prueba de ciudadanía antes de votar. La representante republicana por Florida Anna Paulina Luna había dicho que la legislación, conocida como la Ley SAVE, debe incluirse en el paquete.

Pero Luna pareció abandonar sus objeciones el lunes por la noche, escribiendo en redes sociales que había hablado con Trump sobre un "camino a seguir" para el proyecto en el Senado que mantendría al gobierno abierto.

El Centro Brennan para la Justicia, un grupo de expertos enfocado en temas de democracia y derechos de voto, dijo que la aprobación del proyecto de ley de votación significaría que los estadounidenses necesitarían presentar un pasaporte o certificado de nacimiento para registrarse para votar y que al menos 21 millones de votantes carecen de acceso fácil a esos documentos.

"Si los republicanos de la Cámara agregan la Ley SAVE al paquete de asignaciones bipartidista, llevará a otro prolongado cierre del gobierno de Trump", dijo Schumer, de Nueva York. "Seamos claros, la Ley SAVE no se trata de asegurar nuestras elecciones. Se trata de suprimir votantes".

Johnson, de Luisiana, ha operado con una mayoría reducida durante su mandato. Pero con la elección especial del sábado en Texas, la mayoría republicana se sitúa en un escaso 218-214, reduciendo la capacidad de los republicanos para resistir deserciones.

___________________________________

El videoperiodista Nathan Ellgren contribuyó a esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.