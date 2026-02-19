¿Qué es Royal Lodge, la residencia del expríncipe Andrés durante 22 años registrada tras su arresto?

La policía llevó a cabo cateos en viviendas relacionadas con Andrew Mountbatten-Windsor tras su impactante arresto por sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.

La policía de Thames Valley confirmó que los agentes registraron propiedades tanto en Berkshire, donde se encuentra su antigua residencia de dos décadas, Royal Lodge, como en Norfolk, donde vive actualmente en la finca del rey Carlos III en Sandringham.

El antiguo príncipe se vio obligado a renunciar a su mansión de 30 habitaciones, catalogada como edificio protegido de grado II, en enero, tras la continua reacción pública negativa por su amistad con el financiero pedófilo Jeffrey Epstein.

Posteriormente, se reveló que Mountbatten-Windsor llevaba más de dos décadas sin pagar el alquiler de la propiedad real. En consecuencia, el acosado miembro de la realeza fue trasladado a Wood Farm, en la finca de Sandringham, financiada con fondos privados por su hermano, el rey Carlos.

Su arresto, que se produjo el día en que cumplió 66 años, es la última controversia del antiguo príncipe, que también está siendo investigado por las acusaciones de que Epstein traficó a una mujer al Reino Unido para que mantuviera relaciones sexuales con él.

Con la reciente publicación de los archivos de Epstein, que han dado lugar a revelaciones aún más perjudiciales, el hijo de la reina Isabel II ha sido apartado por completo de la vida pública, pero no hay muchas esperanzas para la familia real de que la controversia se apague.

El viernes 17 de octubre del año pasado, se anunció que Andrés ya no llevará el título de duque de York. Su exesposa, Sarah Ferguson —quien aún residía con él en Royal Lodge— también perdió su título de duquesa.

De acuerdo con el contrato de arrendamiento publicado por la Corona y enviado a The Independent, Mountbatten-Windsor pagó alrededor de 1,22 millones de dólares por el alquiler de Royal Lodge, además de al menos 9,15 millones de dólares en renovaciones realizadas en 2005. Desde que se mudó en 2003, solo ha pagado “un grano de pimienta (si se le exige)” como renta anual.

A continuación, un vistazo más detallado a la imponente propiedad que el expríncipe ha llamado hogar durante más de dos décadas.

¿Dónde se encuentra Royal Lodge?

Royal Lodge está situada dentro de la finca de Windsor, a unos cinco kilómetros al sur del Castillo de Windsor.

Forma parte de las propiedades de la Corona y fue la residencia oficial en Windsor de la Reina Madre desde 1952 hasta su fallecimiento en 2002.

La construcción data de mediados del siglo XVII y, con el paso del tiempo, ha servido de alojamiento tanto para miembros del personal como para integrantes de la familia real. A lo largo de su historia, ha tenido distintos nombres (como Lower Lodge y Great Lodge) antes de adoptar su denominación actual: Royal Lodge.

open image in gallery Royal Lodge, la antigua residencia del expríncipe Andrés en Windsor ( Alan Hunt/Geograph )

¿Qué tan grande es Royal Lodge?

Royal Lodge está rodeada por un terreno de aproximadamente unas 40 hectáreas. La residencia principal cuenta con 30 habitaciones, incluyendo siete dormitorios distribuidos en los dos pisos superiores.

Entre sus espacios interiores destacan un amplio salón conocido como la “sala formal”, un salón social y el invernadero original, que se ha mantenido intacto.

En los jardines también se encuentra Y Bwthyn Bach, una pequeña cabaña que fue obsequiada a la princesa Isabel por el pueblo de Gales en 1932, cuando era niña.

Además, la finca alberga otras construcciones menores, como Gardener’s Cottage, Chapel Lodge, seis Lodge Cottages, y alojamientos destinados al equipo de seguridad policial.

¿Quiénes han vivido ahí?

Antes de que Mountbatten-Windsor y su familia se instalaran en Royal Lodge, la propiedad fue residencia del rey Jorge VI y la Reina Madre, cuando aún ostentaban los títulos de duque y duquesa de York.

Las princesas Isabel y Margarita pasaron largas temporadas en el lugar, que la familia usaba como refugio campestre.

En el siglo XVIII, el cartógrafo militar y artista Thomas Sandby vivió en la casa mientras ocupaba el cargo de subguarda del Great Park, motivo por el cual la residencia llegó a conocerse como Deputy Ranger’s House.

open image in gallery El príncipe Andrés sigue bajo presión tras las nuevas acusaciones ( PA Wire )

Más adelante, fue habitada por Joseph Frost, guardabosques del parque, quien asumió el cargo de superintendente general de las granjas tras la muerte de Sandby.

En 1812, el príncipe Jorge de Gales, quien luego se convertiría en Jorge IV, utilizó la propiedad como residencia temporal.

En 1830, por orden del rey Guillermo IV, la casa fue prácticamente demolida, excepto el invernadero, y posteriormente reconstruida.

Para 1840, se utilizaba como alojamiento para oficiales de la Casa Real.

¿Cuánto invirtió Mountbatten-Windsor en la propiedad?

El expríncipe Andrés arrendó Royal Lodge a la Corona en 2003 mediante un pago único de aproximadamente 1,22 millones de dólares. Luego, en 2005, destinó cerca de 9,15 millones de dólares a la renovación de la propiedad.

open image in gallery La princesa Eugenie de York reacciona mientras ella y su esposo, Jack Brooksbank, se dirigen a un Aston Martin DB10 al salir del Castillo de Windsor rumbo a Royal Lodge ( AFP via Getty Images )

Mountbatten-Windsor y su familia tenían un contrato de arrendamiento de 75 años para Royal Lodge, lo que les permitía residir en la propiedad hasta el año 2078.

En 2018, la hija menor de Mountbatten-Windsor y Sarah, la princesa Eugenie, celebró su recepción de boda en Royal Lodge, luego de casarse con Jack Brooksbank en el Castillo de Windsor.

Traducción de Leticia Zampedri