Ataques dejan 17 muertos en Gaza mientras líderes aumentan la presión para un alto el fuego

Al menos 17 personas fallecieron el jueves en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según funcionarios de salud locales, mientras la presión internacional para alcanzar un alto el fuego seguía creciendo.

En un aparte de la Asamblea General de Naciones Unidas que se celebra en Nueva York, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo a la cadena France 24 que su país reconoció un Estado palestino convencido de que "es la única manera de aislar a Hamás", que ha demostrado ser capaz de regenerarse incluso después de la muerte de muchos de sus líderes.

"La guerra total en Gaza está causando bajas civiles, pero no puede lograr el fin de Hamás", afirmó en la entrevista el miércoles. "De hecho, es un fracaso".

El mandatario indicó que había estado presionando a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que vuelva a presionar a Israel para alcanzar un alto el fuego, diciéndole que "tiene un papel importante que desempeñar, usted que apoya la paz, que quiere traer paz al mundo."

"No se puede detener la guerra si no hay un camino hacia la paz", añadió el líder francés.

Ataques letales en el centro y el sur de Gaza

Mientras, 12 personas perdieron la vida el jueves en un ataque israelí en Zawaida, una ciudad del centro de la Franja, que alcanzó una tienda y una casa, afirmó el Hospital Mártires de Al-Aqsa en la ciudad cercana de Deir al-Balah. Entre las víctimas mortales había ocho menores, agregó. De acuerdo con los familiares, bajo los escombros había otra niña.

El hospital reportó que otra menor falleció en un ataque aéreo que alcanzó una tienda de campaña en Deir al-Balah, y que estaba atendiendo a siete heridos en ese incidente.

En la ciudad de Jan Yunis, en el sur del sitiado enclave palestino, otra operación israelí golpeó un edificio residencial y causó cuatro muertos, dijo el Hospital Nasser, a donde fueron llevados los cuerpos.

Netanyahu censura a líderes que reconocieron un Estado palestino

El lunes, antes del comienzo de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, Francia, Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco anunciaron o confirmaron su reconocimiento de un Estado palestino con la esperanza de impulsar el apoyo a una solución de dos Estados para el conflicto de Oriente Medio.

Estos anuncios se produjeron un día después de que Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal hicieran lo propio, desafiando a Israel y a Estados Unidos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arremetió contra esa idea a primera hora del jueves, antes de partir hacia Nueva York para intervenir en la asamblea el viernes.

“En la Asamblea General de la ONU contaré nuestra verdad”, dijo a reporteros. “Denunciaré a esos líderes que, en lugar de censurar a los asesinos, a los violadores, a quienes queman a niños, quieren darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no ocurrirá".

En distintos actos celebrados el miércoles en Nueva York, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el principal negociador de Trump, Steve Witkoff, ofrecieron visiones optimistas sobre lo que Witkoff calificó como el “plan de paz de 21 puntos de Trump”, que fue presentado a líderes árabes en la víspera.

Estados Unidos no ha revelado detalles del plan ni ha dicho si Israel o Hamás lo aceptan, pero Netanyahu sugirió que la posición de su país no ha cambiado.

El líder israelí dijo que cuando viaje a Washington para reunirse con Trump, “discutiré con él las grandes oportunidades que nos han brindado nuestras y también nuestra necesidad de completar los objetivos de la guerra: recuperar a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamás y expandir el círculo de paz que se nos abre”.

Estados Unidos, junto con Egipto y Qatar, han pasado meses tratando de negociar un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Sus esfuerzos sufrieron un gran revés a principios de mes cuando Israel lanzó un ataque aéreo selectivo contra líderes del grupo insurgente en Qatar.

La guerra en Gaza comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás asaltaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, además de tomar a otras 251 como rehenes. En el territorio palestino hay aún 48 cautivos, e Israel cree que alrededor de 20 siguen vivos, después de que la mayoría regresaran al país en virtud de acuerdos de alto el fuego o de otro tipo.

La ofensiva de represalia que lleva a cabo Israel se ha cobrado la vida de más de 65.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre víctimas civiles o combatientes, pero afirma que las mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de las muertes. El ministerio forma parte del gobierno dirigido por Hamás. Las agencias de la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.

Israel lanzó otra gran operación terrestre a principios de este mes en la Ciudad de Gaza, que según expertos padece una hambruna. Más de 300.000 personas han huido, pero unas 700.000 siguen en la ciudad, muchas porque no pueden permitirse un nuevo traslado.

___

Rising informó desde Bangkok, Tailandia, y Chehayeb desde Beirut, Líbano. Los periodistas de The Associated Press John Leicester y Sylvie Corbet en París contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.