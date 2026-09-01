La mágica isla que desaparece: los canadienses, desconcertados por la masa de tierra que no deja de desvanecerse

Una gran isla cubierta de árboles que apareció misteriosamente —y luego desapareció— en el noroeste de Canadá fue encontrada de nuevo.

Según informó la CBC, la isla fue avistada por primera vez a principios de este verano en el embalse de Williston, en la Columbia Británica, un lago artificial situado al norte de Mackenzie, antes de desaparecer aparentemente de la vista.

La masa de tierra recién descubierta fue hallada nuevamente el lunes, a unos 29 kilómetros al noroeste de su última ubicación conocida en medio del embalse.

La curiosidad por la isla creció desde que unos navegantes la descubrieron a principios de agosto, y los videos de la isla flotando en medio del embalse se volvieron virales en grupos locales de Facebook. El video muestra un trozo de tierra con árboles adultos, lo que llevó a muchos a concluir que no pudo haber aparecido simplemente desde un nivel de agua más bajo.

“Que haya desaparecido y ahora reaparecido genera mucha expectativa”, dijo Bob Gammer, portavoz de BC Hydro, la empresa de servicios públicos que suministra energía hidroeléctrica a la mayor parte de la provincia.

open image in gallery Una isla misteriosa apareció y desapareció, para volver a aparecer esta semana en Columbia Británica (Canadá) ( Getty/iStock )

“Es estupendo saber que lo encontramos y que no está causando ningún problema por el momento, y esperemos que siga así”, añadió.

Aún no se confirmó el origen de la isla, pero BC Hydro cree que los niveles de agua récord probablemente provocaron que la masa de tierra se separara de la orilla del embalse. El embalse estuvo inusualmente lleno este año debido a las fuertes nevadas del invierno y las tormentas de verano.

Según Gammer, es probable que la isla también se haya estado desplazando por todo el embalse debido a los fuertes vientos.

“Desde luego, no es una corriente fuerte. El agua se mueve muy lentamente hacia el este, hacia la presa”, dijo Gammer. “El viento es lo que realmente va a impulsar el movimiento”.

open image in gallery La isla recién descubierta tiene casi el tamaño de dos campos de fútbol americano de la NFL, según informaron las autoridades ( BC Hydro )

Las autoridades creen que la isla tiene unos 70 metros de ancho y 140 metros de largo, lo que equivale casi al tamaño de dos campos de fútbol americano de la NFL.

Si bien la isla errante comenzó a llamar la atención el mes pasado, las imágenes satelitales del 21 de julio confirmaron que era real y que flotaba en el embalse, a unos 18 metros al oeste de la presa WAC Bennett.

Sin embargo, según el informe, para el 5 de agosto la isla había desaparecido de las imágenes satelitales.

“Estuvimos tomando instantáneas más recientes y ya no podemos ver el objeto. Así que desapareció”, declaró Gammer a la CBC . “Eso no significa que se haya hundido en el fondo del embalse. Puede que haya regresado a una zona más protegida a lo largo de la orilla”.

Gammer dijo que la isla podría desplazarse de nuevo si los vientos son lo suficientemente fuertes.

Traducción de Olivia Gorsin