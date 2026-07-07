Un padre se enfrenta a un caimán para salvar a su hijo de 11 años, que perdió la mano en el ataque

Un niño de 11 años de Pensilvania se está recuperando después de que el ataque de un caimán durante una excursión de pesca con su padre en Florida lo dejó sin una mano.

El niño, identificado como Brodie, y su padre se encontraban en su viaje anual de pesca en Nelson's Outdoor Resort en Umatilla el 27 de junio cuando ocurrió el ataque, según su familia y la Florida Fish & Wildlife Conservation Commission (FWC).

Brodie estaba liberando un pez que había pescado cuando un caimán de 2,62 metros emergió repentinamente, según declaró Andrew Wright, primo de la madre de Brodie y portavoz de la familia, a Fox 35.

“Fue entonces cuando el caimán apareció de la nada y se le aferró al brazo”, dijo Wright.

Según se informa, el padre de Brodie se subió al lomo del caimán e intentó abrirle las fauces para detener el ataque. Wright afirmó que ambos habían comprobado que no había caimanes en la zona y se mantuvieron alerta, pero el animal estaba oculto bajo el agua y pasó desapercibido.

open image in gallery Brodie, un niño de 11 años de Pensilvania, perdió una mano tras el ataque de un caimán mientras participaba en una excursión anual de pesca con su padre en Umatilla, Florida ( GoFundMe )

“Sinceramente, su padre fue quien le salvó la vida. El caimán no pudo arrastrar a Brodie del muelle, lo cual es un gran alivio porque podría haber sido mucho peor”, dijo Wright.

Brodie fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos le practicaron varias cirugías en un intento por salvarle la mano, pero finalmente tuvieron que amputársela a la altura de la muñeca.

“También se fracturó varios huesos del brazo cuando el caimán rodó”, declaró Wright a Fox 35.

open image in gallery Brodie, a quien le encanta practicar deporte, se está adaptando a su nueva vida sin una mano, según declaró un familiar suyo ( GoFundMe )

La Florida Fish & Wildlife Conservation Commission confirmó que el caimán responsable del ataque fue capturado y sacrificado.

Mientras tanto, Brodie, un aficionado a los deportes que disfruta del béisbol, el fútbol americano y la pesca, se enfrenta a una larga recuperación física y emocional. Una campaña de GoFundMe creada para cubrir sus gastos médicos y rehabilitación indica que las donaciones le ayudarán a adaptarse a la vida después del ataque, sin dejar de practicar las actividades que le apasionan.

“Va a ser algo muy, muy traumático para él. Le espera una larga rehabilitación, no solo física, sino también mental”, dijo Wright.

El ataque se produjo durante una semana en la que también se registraron otros dos incidentes con caimanes en el centro de Florida, incluidos la mordedura de un buceador en el Parque Estatal Rainbow Springs y el ataque mortal de un caimán a una mujer que nadaba en el río Econlockhatchee.

La FWC afirmó que los encuentros graves son poco frecuentes, pero instó al público a mantener una distancia segura, evitar alimentar a los caimanes, nadar solo en áreas designadas durante el día y mantener a las mascotas con correa.

Traducción de Olivia Gorsin