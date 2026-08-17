Muere un turista estadounidense en el monte Etna tras ser alcanzado por un rayo

Un turista estadounidense falleció tras ser alcanzado por un rayo en el monte Etna, en Sicilia, mientras realizaba una caminata en una zona cerrada al público debido a la reciente actividad volcánica, informaron el lunes los bomberos italianos.

El hombre de 29 años, originario de Kansas, fue rescatado en helicóptero después de que lo alcanzara el rayo el domingo por la noche en una zona expuesta por encima de la línea de árboles, según informaron las autoridades.

Posteriormente, el personal médico lo declaró sin vida.

Aún no se ha dado a conocer su identidad, ya que están intentando localizar a sus familiares más cercanos.

Las autoridades cerraron amplias secciones de la ladera del volcán a los excursionistas debido a la prolongada actividad volcánica, que también obligó al aeropuerto de la cercana Catania a cerrar durante la mayor parte de la semana pasada.

open image in gallery La lava sale disparada de un cráter durante una erupción del Monte Etna ( Reuters )

Es común que la actividad del Etna interrumpa los vuelos en el aeropuerto, situado a 30 kilómetros al sur; el cierre actual ha sido la emergencia más larga desde 2002.

“La ceniza volcánica puede suponer un gran riesgo para las aeronaves”, afirmó Boris Behncke, investigador del Observatorio del Etna del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología.

open image in gallery Imagen tomada desde un dron de personas que observan una erupción volcánica en el Monte Etna ( Reuters )

Y explicó: “Puede ser absorbida por los motores y provocar que se detengan. Por eso todos tienen tanta precaución con los aviones cuando hay una emisión de ceniza volcánica”.

El Etna es el volcán activo más grande de Europa y presenta una actividad reciente inusual debido a sus persistentes emisiones de ceniza.

De hecho, los vientos del norte han transportado pequeñas cantidades de ceniza volcánica hasta Malta y el norte de África.

“En las últimas décadas se han producido muchas interrupciones más cortas, y erupciones más fuertes, pero este evento es diferente porque la emisión de ceniza desde la cima del Etna ha sido mucho más persistente”, indicó Behncke.

El aeropuerto de Catania reanudó los vuelos el sábado tras la rebaja del nivel de alerta volcánica.

Las autoridades señalaron que los rayos han causado más muertes en el Etna en las últimas décadas que la actividad volcánica.

El aeropuerto es el quinto centro de conexión más transitado de Italia por tráfico de pasajeros, con casi 2.000 vuelos cancelados o desviados.

Las últimas víctimas mortales relacionadas con una erupción en el volcán más activo de Europa se produjeron hace casi 40 años, en 1987.