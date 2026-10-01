Un fontanero y un dentista, los héroes que lograron evitar un desastre en un vuelo de FlyDubai

Un dentista y otros pasajeros forcejearon con un copiloto violento. Un plomero tomó los mandos del avión mientras se precipitaba hacia el desierto. Y eso, después de que el capitán lograra abrir la puerta de la cabina mientras lo apuñalaban, lo que ayudó a salvar a las 174 personas a bordo del vuelo con destino a Israel.

Como lo expresó el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee: “¡Hollywood no es lo bastante creativo como para inventar historias como esta!”

Aunque el jueves persistían grandes interrogantes sobre el atacante y su motivación, el relato de personas comunes que se convirtieron en héroes y salvaron el vuelo de FlyDubai de un desastre se convirtió rápidamente en leyenda.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu abrazó efusivamente al plomero poco después de la llegada de los pasajeros a Tel Aviv el miércoles por la noche, y más tarde publicó una reseña de cinco estrellas sobre los servicios profesionales de Yaniv Hayoun, al que calificó como “un héroe que ha salvado muchas vidas”.

“Él también puede ayudarte — ¡lo recomiendo ampliamente!”, añadió Netanyahu en X.

Hayoun fue uno de los israelíes recomendados para el Premio Presidencial al Heroísmo Civil, mientras que el capitán indio Smit Machchhar fue elogiado por el primer ministro de India, Narendra Modi, como “un HÉROE”.

Uno de ellos se reunió con el primer ministro con una camisa ensangrentada

Muchos de los detalles surgieron a toda prisa poco después de que los pasajeros, la mayoría israelíes, aterrizaran de regreso en casa entre vítores y banderas ondeando.

Hayoun, disculpándose por su camisa ensangrentada, en cuestión de minutos les contaba al primer ministro y a los periodistas lo ocurrido.

Hubo poco tiempo para que él y los demás pensaran. Los pasajeros gritaron al ver al copiloto apuñalando al capitán, y el vuelo desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, hacia la ciudad israelí de Tel Aviv inició un pronunciado descenso. Algunos creyeron que estaban a punto de morir.

Un puñado de israelíes reaccionó y se lanzó por el pasillo después de que el capitán, gravemente herido, lograra abrir la puerta de la cabina. Eso fue crucial, ya que las puertas de la cabina suelen estar cerradas con llave para evitar secuestros.

Tuvieron que forcejear, contó Hayoun, con el cuerpo del capitán apoyado contra la puerta.

El plomero tomó los mandos, como en las películas

Hayoun dijo que el copiloto parecía tratar de dañar los controles del avión. Él lo sujetó y otros comenzaron a luchar con el hombre.

Luego Hayoun se hizo cargo de los controles. No tenía entrenamiento, pero recordó lo que había visto en películas.

“Le pregunté: ¿cómo supiste cómo hacerlo? Y él dijo: ‘Bueno, yo, yo vi esas películas de desastres aéreos’”, relató Netanyahu a Fox News el jueves.

No se sabe quiénes entre los pasajeros tenían experiencia en seguridad, aunque el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres en Israel.

Pronto, miembros de la tripulación que viajaban en el avión intervinieron para estabilizarlo, emitieron una llamada de emergencia y buscaron un lugar para aterrizar.

“Logró estabilizar el avión por los pelos”, comentó a los periodistas otro israelí elogiado por intervenir, Asaf Rajuan. Expertos en aviación se han maravillado de que el avión no se estrellara tras un descenso tan brusco que el timón de dirección se desprendió.

Un dentista atendió al piloto herido

El puñado de pasajeros israelíes forcejeó con el copiloto durante varios minutos antes de someterlo y atarle las manos con el cable de unos audífonos.

Uno de ellos, el doctor Shota Musayev, dentista de profesión, también atendió al capitán, que parecía haber perdido mucha sangre. “Estuvo rezando todo el tiempo y estaba en contacto conmigo, y yo temía que de verdad lo perdiéramos”, manifestó Musayev.

En un video que Musayev grabó y compartió con The Associated Press, el capitán yacía en el suelo de la cabina, diciendo que le dolía la cabeza.

Más tarde, Musayev les dijo a los periodistas que él y los otros que respondieron sabían que sólo tenían segundos para actuar antes de un “evento crítico”.

Pero aun con el copiloto atado y sometido, temían que pudiera haber otros atacantes en el avión. Enviaron a otras personas por la cabina para que estuvieran alerta.

“No sabíamos dónde íbamos a aterrizar. Debajo de nosotros sólo había desierto. Teníamos miedo de que nos llevaran a un país hostil”, expresó Rajuan. “No sabíamos en quién confiar. No sabíamos si el piloto estaba con nosotros o no… Empezamos a sospechar también de los auxiliares de vuelo”.

Finalmente, aproximadamente una hora después de que el avión emitiera la llamada de auxilio, realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Ahora, investigadores de toda la región trabajan para entender cuál fue la causa del ataque. El copiloto aún no ha sido identificado públicamente.

Hasta la noche del jueves, el mundo todavía no había escuchado al héroe central, el capitán, de quien la embajada de India en Emiratos Árabes Unidos dijo que estaba “en buen estado de salud y recuperándose bien”.

___

La reportera de The Associated Press Areej Hazboun en Jerusalén contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.