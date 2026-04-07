Turquía debate proyecto para restringir el acceso a las redes sociales a los menores

Los legisladores turcos iniciaron un debate el martes sobre un proyecto de ley que incluye restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que convierte a Turquía en el país más reciente en buscar medidas para proteger a los jóvenes de actividades peligrosas en internet.

Si se convierte en ley, el proyecto obligaría a las redes sociales a instalar sistemas de verificación de edad, ofrecer herramientas de control parental y exigir a las empresas que respondan con rapidez a los contenidos considerados perjudiciales. No está claro cuánto durará el debate parlamentario.

El gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan sostiene que la propuesta busca mitigar los riesgos en línea para la seguridad y la privacidad de los niños.

Mahinur Ozdemir Goktas, ministra de Familia y Servicios Sociales, manifestó a principios de este año: “Proteger a nuestros niños de todo tipo de riesgos, amenazas y contenidos dañinos es nuestra máxima prioridad”.

El principal partido de oposición —el Partido Republicano del Pueblo (CHP)— ha criticado la propuesta y afirma que los niños deben ser protegidos “no con prohibiciones, sino con políticas basadas en derechos”.

Según el borrador, las plataformas digitales —como YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y otras— tendrían que impedir que los menores de 15 años abran cuentas e introducir controles parentales que gestionen el acceso de los niños.

También se exigirá a las empresas de juegos en línea que designen a un representante en Turquía para garantizar que cumplan las nuevas regulaciones. Entre las posibles sanciones figuran reducciones del ancho de banda de internet y multas impuestas por el organismo de supervisión de las comunicaciones.

El gobierno tiene un historial reciente de restringir plataformas en línea a medida que han crecido como un medio para expresar disenso. Las comunicaciones online se restringieron ampliamente durante las protestas del año pasado en apoyo del alcalde opositor de Estambul, Ekrem Imamoglu, quien estuvo encarcelado.

Las restricciones al acceso a redes sociales para menores de 16 años comenzaron primero en diciembre en Australia, donde las empresas de redes sociales revocaron el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños.

El mes pasado, Indonesia empezó a implementar una nueva regulación gubernamental que prohíbe a los menores de 16 años acceder a plataformas digitales que podrían exponerlos a pornografía, ciberacoso, estafas en línea y adicción.

Algunos otros países —entre ellos España, Francia y el Reino Unido— también están adoptando o considerando medidas para restringir el acceso de los niños a las redes sociales, en medio de una creciente preocupación por el daño que les estaría causando la exposición a contenidos digitales no regulados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.