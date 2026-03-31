Identifican en Colombia el cuerpo del auxiliar de vuelo estadounidense que estaba desaparecido

La familia del auxiliar de vuelo estadounidense desaparecido en Colombia confirmó que se encontró el cadáver del joven en el país sudamericano.

Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo de American Airlines de 32 años de la zona de Dallas-Fort Worth, en Texas, desapareció tras una salida nocturna con un compañero el 21 de marzo durante una escala en Medellín, según informaron a CBS News su pareja desde hace mucho tiempo, Ernesto Carranza, y su mejor amigo, Sharom Gil.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el viernes en las redes sociales que se había encontrado un “cadáver entre el municipio de Jericó y Puente Iglesias”. Aseveró que había una “alta probabilidad” de que se tratara de Gutiérrez Molina.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y amigos. Acabo de comunicar personalmente la dolorosa noticia a su padre, que se encuentra en Medellín”, indicó el alcalde.

El lunes, Mayra Gutiérrez, hermana de Gutiérrez Molina, dijo a NBC News que las autoridades colombianas identificaron el cuerpo como el de su hermano.

open image in gallery Un cadáver hallado en Colombia ha sido identificado como el de un auxiliar de vuelo estadounidense que había desaparecido en ese país sudamericano, según informó su familia ( Kelvin Gutiérrez/GoFundMe )

El hermano de Gutiérrez Molina, Kelvin Gutiérrez, creó una página en GoFundMe para el auxiliar de vuelo.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Fernando Gutiérrez”, se lee en la página de recaudación de fondos en línea. “Siempre recordaremos la personalidad de Fernando como un rayo de sol cada vez que entraba o salía de una habitación. Siempre será recordado como un hombre dócil, carismático y divertido que siempre estaba dispuesto a echar una mano”.

The Independent se puso en contacto con American Airlines y con la familia de Gutiérrez Molina en busca de comentarios.

Gutiérrez Molina nació y se crio en El Salvador y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense, según la página de GoFundMe. La familia pidió donaciones para ayudar a trasladar a Gutiérrez Molina de Colombia a Texas.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, dijo recientemente en una conferencia de prensa que Gutiérrez Molina estaba con una colega en Itagüí cuando salieron de un lugar para ir a otro en la misma ciudad con otras personas, según NBC News.

open image in gallery Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo de American Airlines de 32 años, originario de la zona de Dallas-Fort Worth, en Texas, desapareció a principios de este mes ( AFP vía Getty Images )

La compañera regresó a su hotel “algo desorientada”, según Villa, pero Gutiérrez Molina había desaparecido.

Villa explicó que Gutiérrez Molina y su compañera se toparon con personas “con antecedentes de cometer robos” mediante el uso de escopolamina. La escopolamina es un medicamento que ayuda a combatir las náuseas y los vómitos, pero puede provocar mareos intensos y alucinaciones, advierte la Clínica Cleveland.

“Las investigaciones que llevaron a cabo la policía y la fiscalía están muy avanzadas y tendrían pistas muy claras sobre los responsables”, sostuvo el alcalde Gutiérrez el viernes. “Que se haga justicia. Incluso que se solicite la extradición de los responsables”.

American Airlines expresó sus condolencias por “el trágico fallecimiento” de su “colega”.

“Mandamos nuestros pensamientos y apoyo a su familia, sus seres queridos y sus colegas en estos momentos difíciles; estamos haciendo todo lo posible para ayudar a las autoridades colombianas en su investigación”, declaró la aerolínea en un comunicado compartido por NBC News.