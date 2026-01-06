El hotel Hampton Inn de Lakeville, en Minnesota, fue desvinculado por la cadena Hilton luego de que se negara a alojar a agentes federales de inmigración, según confirmó la propia compañía a través de sus redes sociales.

El incidente, que rápidamente captó la atención nacional en Estados Unidos, ocurrió cuando personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue rechazado al intentar registrarse en el establecimiento. Una vez que los empleados del hotel descubrieron que se trataba de agentes de inmigración, les negaron el acceso a las habitaciones. Hilton emitió un comunicado en el que pidió disculpas y aseguró que la decisión del hotel violaba sus políticas internas.

“El propietario independiente del hotel nos había asegurado que el problema había sido resuelto y había publicado un mensaje confirmándolo. Sin embargo, un video reciente plantea serias dudas sobre el cumplimiento de nuestros estándares y valores. Por lo tanto, estamos tomando medidas inmediatas para eliminar este hotel de nuestros sistemas”, informó Hilton a través de un comunicado en X.

Desde la compañía añadieron: “Hilton es — y siempre ha sido — un lugar donde todos son bienvenidos”.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno de Donald Trump acusaron a la cadena hotelera de lanzar una “campaña coordinada” para negar servicios a empleados del DHS.

open image in gallery Hilton anunció en redes sociales que canceló su relación con el hotel de Minnesota que negó alojamiento a agentes federales de inmigración ( Getty Images )

“Cuando los oficiales intentaron reservar habitaciones usando correos electrónicos y tarifas oficiales del gobierno, Hilton Hotels canceló sus reservas”, escribió el DHS en la misma plataforma. “Esto es INACEPTABLE”, enfatizó.

La agencia incluso aludió a la historia bíblica de María y José, quienes fueron rechazados en una posada antes del nacimiento de Jesús. Acompañaron su mensaje con capturas de pantalla de las supuestas cancelaciones ocurridas en Minnesota.

En una de las capturas de pantalla, fechada el 2 de enero, se muestra un mensaje que dice: “Tras una investigación adicional en línea, encontramos información sobre trabajo de inmigración vinculado a su nombre y cancelaremos su próxima reserva”.

En otro mensaje, supuestamente enviado por la administración del Hampton Inn Lakeville, se lee: “Además, no permitimos que agentes de ICE ni de inmigración se alojen en nuestra propiedad”.

En respuesta, Hilton emitió un comunicado en el que ofreció disculpas y aclaró al medio The Independent que el hotel opera de manera independiente y que esas acciones no reflejan los valores de la compañía.

“Hemos estado en contacto directo con el hotel, que ofreció disculpas por el comportamiento de su equipo, el cual no se ajustó a sus políticas”, señalaron. “Asimismo, tomaron medidas inmediatas para resolver el asunto y están contactando a los huéspedes afectados para garantizar que cuenten con alojamiento”.

No obstante, en un video difundido este martes en la red social X se muestra a un empleado de recepción del Hampton Inn Lakeville —ubicado a unos 20 kilómetros al sur de Minneapolis— quien afirma que la política que prohíbe reservar habitaciones a empleados del DHS sigue en vigor.

open image in gallery El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alega que Hilton Hotels forma parte de una “campaña coordinada” para negar habitaciones de hotel a agentes de inmigración en el área de Minneapolis ( REUTERS )

Además, la empresa indicó que está trabajando con sus franquiciatarios para “reforzar los estándares que les exigimos en todo nuestro sistema, con el fin de ayudar a garantizar que esto no vuelva a ocurrir”.

Los hoteles Hampton Inn pertenecen a la marca Hilton, aunque la mayoría son operados por franquiciados.

En este caso, Everpeak Hospitality —empresa responsable del hotel— también se pronunció y aseguró que la cancelación iba en contra de su política interna.

“Everpeak Hospitality actuó con rapidez para abordar este asunto, ya que no se alinea con nuestro compromiso de ofrecer un ambiente inclusivo para todos”, señalaron desde la empresa. “Asimismo, estamos en contacto con los huéspedes afectados para asegurar que cuenten con alojamiento. Queremos resaltar que no discriminamos a ninguna persona ni agencia y ofrecemos disculpas a quienes resultaron afectados”.

Las acusaciones de funcionarios del entorno de Trump surgen en un contexto en el que el Gobierno federal ha enviado recursos adicionales del DHS al área de Minneapolis, como parte de una ofensiva que podría involucrar hasta 2.000 agentes, según reportes.

Paralelamente, Trump ha dirigido críticas constantes hacia la numerosa comunidad somalí-estadounidense de la ciudad. En esa misma línea, su administración respondió a acusaciones virales y controvertidas de fraude masivo en guarderías administradas por somalíes, congelando los fondos para el cuidado infantil tanto en Minnesota como en el resto del país.

