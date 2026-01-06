Surgen nuevos enfrentamientos entre fuerzas sirias y kurdas en Alepo

Nuevos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sirio y los combatientes kurdos estallaron el martes en una zona disputada de la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, mientras los esfuerzos por integrar a los rebeldes en el Ejército nacional han mostrado pocos avances.

La agencia de noticias SANA, administrada por el estado sirio, informó que un soldado fue abatido y otros tres resultaron heridos en un ataque de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos y respaldadas por Estados Unidos. Más tarde, la televisión estatal informó que tres civiles, entre ellos, dos mujeres, murieron y otros resultaron heridos, incluidos dos niños, en un bombardeo de una zona residencial que atribuyó a las FDS.

SANA informó que nueve empleados de la Dirección de Agricultura de Alepo resultaron heridos por un bombardeo de las FDS que impactó en su oficina.

En un comunicado, las fuerzas rebeldes negaron estar detrás del bombardeo que provocó la muerte de los civiles y afirmaron en cambio que un proyectil lanzado por “facciones afiliadas al gobierno de Damasco” cayó en el barrio de al-Midan. También afirmaron que el objetivo era el adyacente barrio kurdo de Sheikh Maqsoud.

“Este bombardeo indiscriminado constituye un ataque directo a las áreas residenciales y expone las vidas de los civiles a un grave peligro”, afirmaron.

Las FDS también dijeron que un ataque con drones lanzado por las fuerzas gubernamentales causó la muerte de un residente de Sheikh Maqsoud e hirió a dos menores, y que un bombardeo en el cercano barrio de Bani Zaid mató a una mujer y provocó lesiones a decenas de personas. Los medios estatales no mencionaron esos incidentes.

En los últimos meses, se han producido enfrentamientos intermitentes en los barrios de Alepo predominantemente kurdos de Sheikh Maqsoud y Achrafieh.

El gobierno en Damasco del presidente interino Ahmad al-Sharaa firmó un acuerdo en marzo con las FDS, que controlan gran parte del noreste. Las fuerzas rebeldes debían fusionarse con el Ejército sirio para finales de 2025, pero ha habido desacuerdos sobre cómo sucedería. En abril, decenas de combatientes de las FDS abandonaron Sheikh Maqsoud y Achrafieh como parte del acuerdo con Damasco.

Funcionarios del gobierno central y del grupo insurgente se reunieron nuevamente el domingo en Damasco, pero los funcionarios gubernamentales dijeron que no se había logrado un “progreso tangible”. Los rebeldes cuentan con decenas de miles de combatientes y son la principal fuerza que debe ser absorbida por el Ejército de Siria.

Algunas de las facciones que componen el nuevo Ejército sirio, formado tras la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva rebelde realizada en diciembre de 2024, eran grupos insurgentes respaldados por Turquía con una larga historia de enfrentamientos con las fuerzas kurdas.

Durante años, las FDS han sido el principal aliado de Estados Unidos en Siria en la lucha contra el grupo Estado Islámico, pero Turquía las considera una organización terrorista debido a su asociación con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK, que ha llevado a cabo una lucha insurgente de larga duración en Turquía, aunque ahora está en marcha un proceso de paz.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.