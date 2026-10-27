Flavio Bolsonaro abandona Brasil rumbo a Estados Unidos con su familia días después de perder las elecciones

Flavio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Estados Unidos pocos días después de su derrota electoral, según una fuente cercana al senador brasileño.

Una fuente informó a Reuters que Bolsonaro había abandonado Brasil con su esposa y sus dos hijas, apenas unas horas después de que la policía brasileña anunció la cancelación de sus pasaportes.

La policía afirmó que Bolsonaro no había cumplido con la orden de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, acusación que él niega.

⁠Flavio Bolsonaro abandonó el ⁠país ​con destino a ⁠Estados Unidos, según informó una fuente a Reuters⁠ ( Reuters )

Tras las informaciones difundidas por los medios de comunicación sobre un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil, las autoridades argentinas inspeccionaron la aeronave y su tripulación, según el comunicado. No encontraron ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro.

Un portavoz del presidente argentino de derecha, Javier Milei, quien aún no felicitó a Lula por su victoria, dijo: “No hay ninguna solicitud de asilo” y se negó a dar más detalles.

Parece ser que Bolsonaro podría estar siguiendo los pasos de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se mudó a Estados Unidos tras negarse a reconocer su derrota ante Lula en 2022.

El Bolsonaro mayor finalmente regresó a Brasil, pero posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado.

Su hijo aún no reconoció oficialmente la derrota, y el domingo declaró que solicitaría la anulación del resultado por supuestas irregularidades en la votación.

Dijo que pediría que se anulara el resultado después de que un juez del Tribunal Supremo nombrado por Lula extendió la votación dos horas debido a irregularidades en el transporte.

“Es imposible reconocer los resultados de las elecciones, dadas las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos”, dijo Bolsonaro a los periodistas.

Sin embargo, su Partido Liberal declaró el lunes que reconocía la victoria de Lula.

Con el 100 % de los votos escrutados, Lula, de 80 años, obtuvo el 51,79 % de los votos frente al 48,21 % de su rival, de 45 años. Los analistas señalaron que la alta participación electoral pudo haber ayudado a Lula a arrebatar la victoria en el último momento, justo antes de cumplir 81 años.

La petición de Bolsonaro se ve debilitada por el hecho de que su campaña también solicitó una prórroga del plazo para votar debido a las fuertes lluvias en el sur, de tendencia conservadora.

Sin embargo, su negativa a reconocer la derrota podría desencadenar una ola de protestas en un país donde la confianza en el sistema electoral y en la independencia judicial se vio mermada en los últimos años, según observadores.

Continuará...

Traducción de Olivia Gorsin