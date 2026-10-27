El Parlamento de Portugal debate gasto del gobierno mientras crecen protestas por vivienda

El Parlamento de Portugal comenzó el martes a debatir los planes de gasto del gobierno para el próximo año, antes de una nueva protesta por la falta de vivienda.

Las protestas de las últimas semanas, algunas en plazas del centro de Lisboa y disueltas por la policía con palos y perros, se inspiraron en las manifestaciones que comenzaron el mes pasado en la vecina España por quejas similares sobre la falta de vivienda.

Se anunció una manifestación para más tarde el martes frente al edificio del parlamento en el centro de Lisboa.

Ha estallado el malestar social en las calles de toda Europa este año. El presidente portugués António José Seguro, cuyo papel es mayormente ceremonial pero que ejerce influencia política, ha convocado un Consejo de Estado, un órgano consultivo, para una reunión la próxima semana con el fin de debatir las protestas.

Un informe de la Unión Europea publicado a finales del año pasado indicó que los costos de la vivienda en promedio se dispararon en toda Europa en 60,5% entre 2015 y 2025. El aumento de Portugal en ese periodo fue el tercero más alto, con 147%, después de Hungría y Lituania.

No hay señales de que la inflación esté cediendo. Entre el primer trimestre del año pasado y el primer trimestre de 2026, los precios de la vivienda subieron casi 20%, informó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística, un organismo gubernamental.

Los precios de los alquileres también han aumentado de forma significativa, con un incremento de 68% desde 2020, según el gobierno.

Los compradores extranjeros y los fondos de inversión han elevado los precios al adquirir propiedades portuguesas, incluidos edificios deteriorados. El clima agradable del país y su larga costa lo han vuelto popular entre nómadas digitales y otros trabajadores remotos, así como entre jubilados. El turismo también se ha disparado, y muchos apartamentos en el centro de las ciudades se han convertido en alquileres de corta duración.

La población local afirma que está quedando fuera del mercado inmobiliario por los precios. Los jóvenes se quejan de que no pueden comprar una vivienda, y los padres se lamentan de que sus hijos tienen que mudarse muy lejos para encontrar un hogar. Al mismo tiempo, algunos portugueses han obtenido ganancias sustanciales al vender sus casas.

El gobierno ha respondido con medidas como reducir los impuestos a la nueva construcción, restringir los alquileres de corta duración y prometer la construcción de 145.000 nuevas viviendas, aunque reconoce que los efectos no serán inmediatos.

Los fondos para el desarrollo de infraestructura serán más escasos en 2027, ya que la financiación del programa de recuperación económica de la Unión Europea posterior a el COVID-19 termina este año.

Portugal no ha visto los niveles de violencia, incendios y saqueos observados en algunos otros países europeos, aunque los manifestantes se han quejado de una actuación policial excesivamente dura durante el desalojo de tiendas de campaña instaladas en plazas de la ciudad. Las autoridades están evaluando si el uso de palos y perros policiales fue excesivo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.