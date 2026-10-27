El papa se reunirá con sobrevivientes de abusos en viaje a América Latina

El papa León XIV se reunirá con sobrevivientes de abusos sexuales perpetrados por el clero durante su próximo viaje a América Latina, anunció el Vaticano.

El comunicado no indica cuándo ni dónde se realizarán los encuentros, pero señala que “se prevén varias reuniones”, lo que sugiere más de un evento en el periplo que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú. El viaje del 6 al 17 de noviembre sigue en pie pese a la cirugía por cáncer de pulmón a la que se sometió el pontífice el 13 de octubre.

Al continuar la práctica de sus dos predecesores más recientes, León se reunió con sobrevivientes de abusos en junio en España y, más recientemente, en Francia. Antes del viaje a Francia, el Vaticano confirmó la reunión con antelación, en lugar de hacerlo después de que ocurriera, como había sido la práctica anterior.

Las reuniones “reflejan el deseo del papa de expresar su solidaridad con quienes han sufrido y siguen sufriendo como consecuencia de esta violencia, de trabajar con ellos para construir caminos de sanación accesibles para cualquiera que los necesite, y de garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano que viva y comunique el Evangelio”, dice el comunicado.

El pontífice, nacido en Estados Unidos, pasó dos décadas como sacerdote misionero en Perú y vio de primera mano los efectos del abuso en las víctimas. Fue el obispo designado en la conferencia episcopal peruana para escuchar a las víctimas de un movimiento influyente pero abusivo, el Sodalitium Christianae Vitae.

El entonces cardenal Robert Prevost fue clave en la decisión del papa Francisco en 2025 de suprimir el movimiento.

Argentina, país natal de Francisco, por su parte, ha tenido un penoso ajuste de cuentas con los abusos, y las víctimas allí han estado exigiendo acciones del Vaticano, incluso para abordar casos en los que Francisco estuvo personalmente involucrado.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.