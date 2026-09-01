Alemania culpa a Rusia por dron con explosivos en aeropuerto

Alemania acusó el martes a Rusia de colocar un dron con explosivos en el aeropuerto de Leipzig/Halle el mes pasado.

El dron fue hallado cerca de un avión ucraniano la noche del 4 de agosto y el artefacto fue desactivado.

El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, afirmó que el intento de ataque encaja en un patrón conocido de “operaciones híbridas rusas”. Señaló que el gobierno alemán “llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido en Leipzig el 4 de agosto”.

El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, indicó que el consulado ruso en Bonn será cerrado a partir del 18 de septiembre y que se rescindirá el contrato bajo el cual opera la Casa Rusa, un centro cultural en Berlín.

Leipzig/Halle es un importante centro para el transporte internacional de carga y para brindar apoyo a Ucrania. Entre los aviones que lo utilizan regularmente figuran aeronaves de transporte Antonov ucranianas.

También alberga la Solución Internacional de Transporte Aéreo Estratégico de la OTAN, o SALIS, que actualmente opera casi todos los días para entregar equipos a los grupos de combate de la OTAN a lo largo de su flanco oriental, desde Finlandia hasta Rumania, y para apoyar misiones de la Unión Europea y de países de la alianza.

En 2024, un artefacto incendiario se activó en un centro logístico del aeropuerto y prendió fuego a un contenedor antes de que pudiera ser colocado en un avión de carga, como parte de un plan que funcionarios de seguridad occidentales sospechan fue organizado por la inteligencia rusa.

Funcionarios occidentales han acusado repetidamente a Moscú de llevar a cabo una campaña de sabotaje y perturbación en toda Europa con el objetivo de socavar el apoyo a Ucrania y desestabilizar a las naciones europeas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.